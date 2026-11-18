Dopo quasi trent’anni di porte chiuse, per i Jalisse potrebbe essere arrivato il momento della rivincita. Alessandra Drusian e Fabio Ricci sarebbero infatti tra i Big scelti per il Festival di Sanremo 2027 da Stefano De Martino. Una notizia che, se confermata, avrebbe un significato particolare: il loro ritorno all’Ariston avverrebbe esattamente trent’anni dopo la vittoria con “Fiumi di parole”, il brano che nel 1997 li portò sul gradino più alto del podio. A lanciare l’indiscrezione, presentata come esclusiva, è stato Gabriele Parpiglia sulle pagine di Quotidiano Nazionale. Secondo quanto riportato dal giornalista, il nuovo direttore artistico avrebbe apprezzato particolarmente la canzone proposta dal duo, tanto da volerlo nella rosa dei concorrenti. De Martino si sarebbe innamorato del pezzo, decidendo così di puntare su una coppia che negli anni è diventata il simbolo delle esclusioni sanremesi. Per i Jalisse sarebbe il ritorno tra i Campioni dopo un’attesa lunghissima, segnata da 29 bocciature consecutive. Per ora, tuttavia, non è arrivata alcuna conferma ufficiale: il cast della manifestazione sarà annunciato l’11 dicembre durante “Sarà Sanremo”.

De Martino rompe il tabù dopo 29 esclusioni

La possibile partecipazione dei Jalisse rappresenterebbe una delle scelte più sorprendenti del primo Festival firmato Stefano De Martino. Per quasi tre decenni Alessandra e Fabio hanno continuato a presentare nuovi brani per la selezione sanremese, senza riuscire a ottenere un altro posto in gara. Nel frattempo sono cambiati conduttori, direttori artistici e generazioni musicali, ma il loro nome è rimasto puntualmente fuori dalla lista dei concorrenti. Proprio questa lunga assenza ha trasformato la coppia in un fenomeno popolare, spesso protagonista di meme e battute sui social durante il periodo del toto-nomi. Una sorta di appuntamento parallelo al Festival: ogni anno il pubblico si chiedeva se finalmente sarebbe arrivato il loro momento. Adesso, la svolta sarebbe vicina. La particolarità della scelta attribuita a De Martino è che non si tratterebbe soltanto di un omaggio alla storia della manifestazione o di un’operazione nostalgia. A convincere il direttore artistico sarebbe stata soprattutto la nuova canzone. Sarà naturalmente il brano, una volta presentato, a dover dimostrare il proprio valore sul palco dell’Ariston.

Chi sono i Jalisse

Dietro il nome Jalisse ci sono Alessandra Drusian, nata a Oderzo nel 1969, e Fabio Ricci, romano classe 1965. I due si incontrano nel 1990 e, dopo aver iniziato a collaborare artisticamente, nel 1994 danno vita al duo. Il rapporto professionale si trasforma anche in una storia d’amore: si sposano nel 1999 e hanno due figlie, Angelica e Aurora. La prima importante occasione arriva nel 1996, quando partecipano al Festival di Sanremo con “Liberami”, nella categoria Nuove Proposte. Ma è l’anno successivo che conquistano definitivamente il pubblico. Nel febbraio 1997 tornano all’Ariston con “Fiumi di parole” e vincono nella categoria Campioni, sorprendendo anche chi non li considerava tra i favoriti. Il successo li porta direttamente all’Eurovision Song Contest di Dublino, dove rappresentano l’Italia e conquistano il quarto posto con 114 punti. Un risultato importante, seguito però da una lunga assenza dalla competizione sanremese.

Il ritorno all’Ariston nel 2024

Nonostante le ripetute esclusioni, i Jalisse non hanno mai abbandonato la musica e hanno continuato a lavorare, partecipando anche a programmi televisivi. Nel 2024 sono tornati sul palco dell’Ariston, ma soltanto come ospiti: la loro presenza fu annunciata attraverso un collegamento tra Fiorello e Amadeus, che permise alla coppia di esibirsi nuovamente durante il Festival. La possibile partecipazione del 2027 avrebbe invece un significato completamente diverso. Non più una semplice apparizione, ma una nuova gara tra i Big, proprio nell’anniversario del loro storico trionfo. Per Alessandra Drusian e Fabio Ricci potrebbe essere l’occasione di chiudere un cerchio rimasto aperto per trent’anni. E questa volta, dopo tante porte chiuse, il sogno potrebbe davvero ricominciare dall’Ariston.