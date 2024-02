Ventisette anni dopo i Jalisse cantano di nuovo a Sanremo

Alla fine i Jalisse sul palco del teatro Ariston ci sono saliti davvero. Certo, non in gara come avrebbero voluto ma bensì per un’ospitata a sorpresa organizzata da Fiorello. Così ventisette anni dopo la vittoria di Sanremo 1997 e dopo ventisette esclusioni dalla competizione, Fabio Ricci e Alessandra Drusian sono tornati davanti al pubblico dell’Ariston proprio con il brano “Fiumi di parole” e diretti – a sorpresa – da una coppia di direttori d’orchestra speciale, Beppe Vessicchio e Leonardo De Amicis.

Le voci di una possibile incursione a sorpresa dei Jalisse al Festival di Sanremo si rincorrevano da ore. In conferenza stampa Amadeus si era trincerato dietro un laconico: “Non ne so nulla”. Ma poi Fiorello nel corso del Tg1 della sera aveva messo in scena una gag con tanto di cartonati dei due artisti e le loro voci in sottofondo, che lasciavano intuire la loro presenza dietro le quinte. Solo a metà della quarta serata della kermesse canora Rosario Fiorello ha svelato la sorpresa, portando davanti all’ingresso del teatro Ariston il maestro Beppe Vessicchio e i Jalisse. Il pubblico, però, ha dovuto attendere fino alla fine della puntata.

I Jalisse si sono esibiti a pochi minuti dalla fine della quarta serata del festival, poco prima della classifica finale. Ad annunciarli è stato Fiorello "per il piacere dei fan, di me e di Amadeus", che si è unito all’annuncio del momento storico. Visibilmente emozionati Fabio Ricci e Alessandra Drusian hanno sceso la scalinata e preso posizione al centro del palco poi hanno scherzato con il Fiorello, che voleva assegnare loro un codice speciale del televoto. L'esibizione è stata breve ma intensa e i Jalisse non hanno mancato di ringraziare di cuore Fiorello per averli riportati all'Ariston. Da anni il duo canoro è diventato il caso del Festival. Nonostante i ventisette tentativi, nessuno dei direttori artistici degli ultimi Festival li ha ammessi in gara. A nulla era valso l'appello fatto dai due artisti lo scorso anno dall'Honduras, quando i Jalisse parteciparono all'Isola dei famosi.