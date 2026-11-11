Famiglia nel bosco, un anno di spese per Palmoli: quanto è costata la vicenda al Comune

Il caso della famiglia nel bosco continua ad avere ripercussioni anche sulle casse del piccolo Comune di Palmoli. In dodici mesi l’amministrazione ha anticipato circa 90mila euro per il mantenimento dei tre figli di Nathan e Catherine, ospitati in una casa famiglia a Vasto dopo il provvedimento del Tribunale per i minorenni dell’Aquila che ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale. Il prossimo 20 novembre sarà trascorso un anno dall’inizio dell’allontanamento. Da allora il municipio si è trovato a sostenere un impegno economico significativo per una comunità di appena 858 residenti.

Le difficoltà del Comune

A pesare non è soltanto l’entità della spesa, ma anche il ritardo con cui arrivano i rimborsi. Finora il contributo statale si è fermato a circa 4.800 euro, pari al 60 per cento degli 8mila euro di spese rendicontate per il 2025. Per ottenere le ulteriori risorse bisognerà attendere il 2027. Restano da ricevere, inoltre, i trasferimenti dell’Ecad 14 Alto Vastese, l’ente che gestisce i servizi socio-assistenziali. Nel frattempo, il Comune deve far fronte alle uscite con risorse proprie, in attesa di recuperare le somme anticipate. Lo scarto tra spese già sostenute ed entrate ancora da incassare ha reso necessario intervenire sul bilancio. A confermare le difficoltà è il sindaco Giuseppe Masciulli: “La somma impiegata per il mantenimento dei bambini nella casa famiglia incide sulla disponibilità di cassa temporanea. Stiamo facendo una variazione di bilancio. Al momento dobbiamo stare attenti con le spese”.

Gli incontri con i genitori durante il fine settimana

Sul fronte familiare prosegue il percorso di riavvicinamento graduale tra Nathan, Catherine e i tre figli. In attesa delle decisioni del Tribunale per i minorenni e della Corte d’Appello, chiamata a pronunciarsi sul reclamo presentato dall’avvocato Simone Pillon, legale della famiglia, i genitori trascorrono con i bambini i fine settimana nell’abitazione che il Comune ha messo gratuitamente a loro disposizione per due anni. Durante il giorno, Nathan e Catherine accompagnano i figli al casolare ‘Amelia’, in contrada Mondola, dove i bambini possono rivedere gli animali con cui vivevano prima di essere allontanati dalla loro casa. La domenica, però, devono rientrare nella casa famiglia di Vasto, dove trascorrono il resto della settimana.

La scuola e il ruolo dei servizi sociali

Dal 16 settembre i tre bambini frequentano una scuola pubblica. Il lunedì riprendono le lezioni, mentre gli incontri con Nathan e Catherine proseguono nei fine settimana secondo le modalità previste. Il percorso è seguito dai servizi sociali, che monitorano l’evoluzione dei rapporti familiari e riferiscono al Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Le loro valutazioni, insieme alle decisioni della magistratura, contribuiranno a definire i prossimi passaggi della vicenda. Per il Comune di Palmoli, intanto, resta da affrontare il problema delle somme anticipate e dei tempi necessari per recuperarne almeno una parte.