“Vogliamo annientarvi, oggi il vostro cielo sarà rosso”. La mail choc che ha fatto scattare l’allarme bomba sui voli

La minaccia è arrivata via mail alle 7.26 di questa mattina e ha fatto scattare anche in Italia l’allarme bomba su alcuni voli diretti nel nostro Paese. Nel messaggio, recapitato ad alcuni indirizzi di Adr, la società che gestisce gli aeroporti di Roma, si annunciava la presenza di ordigni esplosivi a bordo di due aerei in arrivo.

Il testo si apre con parole minacciose: “Salve. Siete tutti complici di un complotto criminale. Vogliamo annientarvi per questo». Subito dopo, gli autori indicano i voli che sarebbero stati presi di mira: “Proprio per questo, in questo preciso momento, sui seguenti voli sono stati piazzati degli ordigni esplosivi: AY1761 Helsinki - Italia; EI402 Dublino - Italia. Sono diretti al vostro aeroporto”.

La rivendicazione porta la firma di un gruppo che si definisce “combattenti dello Stato Maschile”. “Con le nostre azioni di oggi lasceremo un segno nella storia. Il vostro regime femminista se ne ricorderà per sempre”.

Infine, la minaccia sui tempi dell’esplosione: “L’esplosione avverrà tra 60 minuti. Oggi il vostro cielo sarà rosso”.