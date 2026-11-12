“I militari solo a Milano, mossa elettorale”. La gaffe di Sala mentre la città fa i conti con la violenza

Beppe Sala attacca il governo sulla sicurezza, ma inciampa in una dichiarazione quantomeno discutibile. Il sindaco di Milano non ha gradito la decisione di prorogare la presenza dei 500 paracadutisti della Folgore, arrivati dopo le violenze e i saccheggi dello scorso ottobre. E per contestare la scelta dell’esecutivo tira in ballo altre città italiane, dimenticando però un dettaglio non proprio secondario.

“I militari ci sono solo a Milano, cosa vogliamo dire che quindi Milano è una città pericolosa mentre Torino, Bologna e Roma no? Ecco questa suona un po’ come una mossa elettorale”, ha dichiarato a margine della commemorazione della strage di Nassiriya. Peccato che l’Esercito sia presente anche a Torino, Bologna e Roma. E non da ieri. L’operazione “Strade Sicure” coinvolge circa 6.800 militari distribuiti in 58 province italiane. Le tre città citate dal primo cittadino rientrano da tempo nel dispositivo nazionale. Certo, a Milano è stato inviato un contingente straordinario di 500 paracadutisti, ma questo non significa che altrove le divise siano assenti.

C’è poi un altro elemento che rende singolare la polemica. Milano continua a fare i conti con una situazione difficile sul fronte della sicurezza, dopo anni nei quali Sala ha spesso contrapposto i dati sulla criminalità alla percezione di insicurezza dei cittadini. Basti pensare che nel giugno del 2025 il sindaco rivendicava la diminuzione dei reati e osservava che “la percezione dei cittadini ha memoria molto lunga”.

I numeri più recenti, però, raccontano una realtà tutt’altro che rassicurante. Secondo l’Indice della criminalità del Sole 24 Ore, pubblicato nell’ottobre 2026 e relativo ai dati del 2025, Milano è ancora prima in Italia per denunce ogni 100 mila abitanti, con oltre 7 mila segnalazioni. E gli episodi di violenza del 17 e 18 ottobre, tra vetrine sfondate e negozi saccheggiati, hanno riportato drammaticamente il problema al centro del dibattito.

Sala, intanto, rivendica di aver accettato l’arrivo dei militari, ma contesta la proroga fino a marzo e il mancato coinvolgimento delle autorità locali: “Quando è stata prospettata questa soluzione e mi è stato detto con chiarezza che non c’erano alternative e non c’erano altre forze dell’ordine, ovviamente ho detto subito di sì. Ma l’intesa era fino a dicembre quindi sono rimasto un po’ sorpreso, non tanto e solo di questa decisione di prolungare per altri tre mesi, perché ho capito che dai vertici dell’esercito, al nostro prefetto e al questore nessuno sapeva nulla. Allora, su questioni così delicate mi sembra di buon senso coinvolgere le realtà locali, possibile che non nessuno abbia pensato di sentire il prefetto? Mi sembra strano”.

Il primo cittadino annuncia inoltre un possibile cambio di priorità, con maggiori risorse per gli educatori dopo gli investimenti nelle assunzioni dei vigili: “Il Comune su questo può fare qualcosa. Nel bilancio che proporremo cercheremo di trovare anche più spazio per rinforzare quel sistema. Ovviamente si fa quello che si può fare, perché bisogna metterci le risorse sennò sono chiacchiere”. Sala ha quindi concluso: “Quindi mentre negli anni precedenti avevo lasciato spazio per nuove assunzioni di vigili, e non me ne pento, adesso probabilmente è il caso di cambiare un po’ direzione”.

Resta il paradosso: il sindaco contesta una presunta militarizzazione esclusiva di Milano – che lui per primo aveva promosso – ma l’Esercito presidia da anni anche le città che lui stesso porta come esempio. E mentre la discussione si concentra sull’opportunità politica dei 500 paracadutisti, il problema della sicurezza nel capoluogo lombardo rimane tutto sul tavolo.