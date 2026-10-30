Milano, la Folgore resta in campo: prorogato l’impiego dei 500 parà

La Folgore resta a Milano per altri tre mesi. Il governo ha deciso di prorogare fino al 31 marzo 2027 l’impiego dei 500 militari dell’Esercito schierati nel capoluogo lombardo per rafforzare la sicurezza. La misura è contenuta in un articolo della manovra di bilancio, che prolunga il periodo inizialmente previsto dal decreto sicurezza, con scadenza fissata al 31 dicembre. Per finanziare l’operazione è previsto uno stanziamento di 6,1 milioni di euro.

I militari erano arrivati a Milano dopo il fine settimana di violenze, saccheggi e devastazioni che aveva messo a ferro e fuoco alcune zone della città. Una risposta del governo all’escalation di disordini, con l’obiettivo di aumentare il controllo del territorio e sostenere il lavoro delle forze dell’ordine. Non soldati qualunque, ma paracadutisti della Folgore, provenienti da Siena, sede del 186° Reggimento. Si tratta di personale volontario, specializzato nelle operazioni di fanteria aviotrasportata e sottoposto a un addestramento particolarmente impegnativo. Un reparto che negli anni ha preso parte a missioni internazionali in Somalia, Kosovo e Afghanistan.

Il loro impiego a Milano rientra nell’operazione “Strade Sicure”. I paracadutisti affiancano poliziotti e carabinieri nelle attività di pattugliamento, nella sorveglianza degli obiettivi sensibili e nei presidi sul territorio, senza esercitare funzioni di polizia giudiziaria. Le modalità operative vengono stabilite dal prefetto, sentito il questore. Con la proroga prevista dalla manovra, il dispositivo straordinario di sicurezza viene dunque confermato anche per i primi tre mesi del prossimo anno.