Basta frignare per l’allarme bomba, quanto costa l’amore a Mr Nvidia e Capuozzo: quindi, oggi…

- Sapete qual è il miracolo della sinistra politica, sostenuta da quella giornalistica? Riuscire a far passare per normale l’incredibile. In Spagna è stato proclamato uno sciopero generale per la questione degli affitti, dei salari e dei prezzi. E uno dice: beh, sarà uno sciopero contro il governo in carica. No. Perché il PSOE e Sánchez sostengono la mobilitazione, trattandosi - di fatto - di uno sciopero politico in vista del prossimo governo. Così: scioperano prima ancora che il possibile futuro esecutivo non solo si insedi, ma addirittura vinca le elezioni. Siamo al primo caso - credo - di cortei di piazza a favore del governo in carica, nonostante abbia prodotto in 10 anni affitti alti, salari bassi e prezzi alle stelle. Mi spiegate il senso?
- Non mi piacciono molto i ricordi del tipo “era un grande giornalista”. Sì, certo. Se Toni Capuozzo non fosse stato un grande giornalista, non sarebbe oggi sulle home page di tutti i siti di notizie. La verità è che aveva una voce inconfondibile, pregio enorme in TV, e una semplicità nel raccontare che pochi padroneggiano. Ho trovato coraggiosa, se non eroica, la decisione di scrivere e registrare prima gli auguri e poi il ricordo di Silvio Berlusconi. Senza apparire eccessivamente…
- Ho letto la lettera di un medico milanese, marito di un altro medico, che lamenta il carovita meneghino. La sintesi è: una volta la classe media come la nostra stava bene, adesso, nonostante i due ottimi stipendi, il capoluogo lombardo non ti permette di mettere da parte niente. Ok. Poi però scopri che vive in affitto, ma non ti spiega dove (e a Milano cambia: eccome se cambia); manda la figlia all’asilo nido privato, perché lo trova “più sicuro” (in cosa quello pubblico sarebbe più pericoloso?); ha l’auto a noleggio, che costa mediamente più che acquistare un’auto usata; deve far fronte all’IMU di una casa ereditata; e paga pure la rata del mutuo ai fratelli che si trovano in difficoltà economica. Ora, va bene tutto. Ma a fronte di quello che il dottore ha raccontato, mi viene da dire che la colpa non è “di Milano”. Ma di come si decide di vivere a Milano.
- P.S. Per chi mi criticherà, sappiate che ho vissuto 10 anni a Milano, senza avere gli stipendi di due medici. Quindi sì, può apparire costosa. Ma dipende da quante volte vai a cena fuori, dove fai la spesa, in quale quartiere desideri vivere, se il nido ha pure il corso di inglese e il parcheggio per i passeggini, se hai scelto una Mercedes anziché una Kia, eccetera eccetera eccetera.
- Massimo Ammaniti scrive su Repubblica: “Il contagio della paura e i nostri bambini indifesi nell’era dell’insicurezza”. Sottotitolo: “Gli allarmi nelle scuole dimostrano che l’istruzione ormai non può prescindere dall’attenzione per il benessere psicologico dei più giovani. Gestendo l’emergenza”. Ma che state dicendo? Ora: è grave che il sistema italiano non sia pronto a gestire un invio massivo di mail spam del genere. Però, dico però, pensate davvero che i bambini se ne siano fatti un problema? Pensate che si tratti del primo allarme bomba a scuola della storia? No. Quando il sottoscritto portava le braghe corte, sarà successo almeno una decina di volte. E ricordo senza possibilità di smentita che alle medie (ma forse pure alle elementari), sul bus che ci portava in gita, cantavamo la seguente filastrocca: “Vola una bomba sulla scuola, il direttore vola col sangue che gli cola, la scuola va in macerie e noi andiamo in ferie”. Per Ammaniti eravamo da ricovero?
- Avete stufato con ’sta retorica dei bimbi indifesi nell’era dell’insicurezza. I nostri genitori vivevano con l’incubo della Guerra fredda. A Belgrado sono cresciuti sotto le bombe vere. A Kiev succede ancora oggi. I nostri nonni hanno vissuto l’orrore del secondo conflitto mondiale. E noi vorremmo mandare dallo psicologo quelli che ieri e oggi avranno esultato per un giorno in meno in classe e uno in più a giocare alla Play? Santo Iddio, prendiamoci meno sul serio, no?
- Scrive Ammaniti: “È indubbio che nelle scuole, nelle famiglie e nella popolazione si siano diffuse paure e ansie, alimentate anche dalla forte componente emotiva e dalla loro trasmissione da una persona all’altra. Queste emozioni si sono manifestate soprattutto quando sono giunti i messaggi di minaccia, coinvolgendo in particolare i genitori, comprensibilmente allarmati per i pericoli che i figli avrebbero potuto correre”. Ma sei sicuro? Secondo me l’unica ansia dei genitori è stata: “E adesso come faccio a tenerlo a casa se devo andare al lavoro?”.
- Quindi alla fine Huang è stato costretto a dimettersi. Due presunte relazioni sessuali con una presunta spia cinese e una manager di Nvidia sono state fatali. Crei un impero, sei l’uomo alla guida della più importante azienda mondiale e crolli così. Spero per lui che almeno ne sia valsa la pena.
Commenti