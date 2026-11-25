- Oggi versione breve perché sono andato un po’ lungo.
- Credo che la notizia più succulenta sia il post pubblicato da Alessandro Ingusci, lo studente di 58 anni morto nella sua tenda nel campus della Sapienza. Per lui i collettivi hanno spaccato la sede dell’ente per il diritto allo studio. Per lui hanno manifestato. Per lui hanno fatto un corteo. Per lui gridavano “Ale è vivo e lotta insieme a noi”. Peccato che, spulciando il suo “diario” su LinkedIn, con cui raccontava la sua protesta, il “loro” Ale in un messaggio avesse criticato il loro modo di fare, quegli slogan inutili urlati tanto per senza arrivare a nulla, quel manifestare tanto per manifestare, quelle collette fatte solo per acquistare la Peroni o “cibi in scatola producendo così altrettanta spazzatura mai differenziata”. È uno spaccato drammaticamente meraviglioso delle realtà dei collettivi, professionisti delle rivolte tanto per. Ve lo incollo perché merita di essere letto da cima a fondo così come redatto dal compianto autore.
- “Aggiornamento: il mio soggiorno presso il presidio studentesco sulla questione abitativa istituito presso l’università della Sapienza di Roma finisce oggi. Questo perché i “giovani”, i “ragazzi” hanno deciso di smontarlo chiudendo così la loro presenza presso l’università. Dopo tante belle parole, promesse, e speranze tutte disattese alla fine ciò che resta è l’incapacità di creare una politica che sappia dare concretezza e un seguito ai vari slogan che di fatto non hanno trovato alcuna soluzione né al mio problema né a quello che loro stessi si erano prefissato. Con loro ho partecipato a tante “riunioni”, “assemblee” fornendo e mettendo a disposizione oltre 40 anni di esperienza nel mondo della comunicazione compreso tutto il mio know-how di vita personale tra politica, contestazioni in difesa dei diritti sul lavoro, civili e umani. D’altra parte ho trovato un mondo rigido, chiuso, benché si definisse aperto, pieno di retorica propenso a sventolare soltanto alcuni vessilli fondati sull’inconsapevolezza dell’essere manipolati e inconsapevolmente teleguidati da una politica che ha la forza, l’esperienza e la capacità di usarli - se non proprio abusarne - per scopi propagandistici al solo scopo di cavalcare un’onda diffusa di un dissenso che anche se generalizzato è pur sempre bisognoso di ottenere soluzioni concrete. Quello che invece ho visto e sentito nelle varie assemblee a cui ho partecipato sono stati discorsi vaghi per lo più incentrati sul trovare un dj per fare caciara o bozze di ragionamenti che finivano ogni volta per schiantarsi contro traguardi irraggiungibili per nulla rivoluzionari o innovativi, ma perché erano o erano stati sentieri inconcludenti di tante e tante altrettante battaglie altrettanto inconcludenti. Di slogan ne ho sentiti tanti, tutti divisivi e tutti incentrati ad esprimere un odio verso la polizia, le forze dell’ordine e le istituzioni in generale ma mai uno slogan che proponesse una visione compatta, programmatica e pragmatica che potesse fungere come una soluzione che pretende di essere ascoltata. Più che fiumi di parole ho visto litri di alcol, anziché vedere pennelli per scrivere manifesti di proteste ho visto spinelli, anziché vedere collette o raccolte di fondi per finanziare il movimento per sostenerlo dal punto di vista politico ho visto fare collette per acquistare birre “Peroni” e mangiare cibi in scatola producendo così altrettanta spazzatura mai differenziata. Bella gioventù sì, ma probabilmente una gioventù che non desidera essere più padrona di sé stessa ma subalterna ad un potere politico di essere forte pregando di non renderli quanto meno schiavi. A me resta ora il proseguire la mia lotta personale puntando i piedi ben saldi per terra camminando a piè pari verso una risoluta soluzione di un mondo che non comprendo più la logica.”
- Io adoro questa deriva autoreferenziale di Ranucci. Parla di De Gennaro e alla fine si finisce a lui che avrebbe pensato al suicidio. Ma sapete qual è la chicca finale? Dice: “Ho cercato di scacciare il pensiero per fare forza a tutte quelle persone che mi stavano intorno”. Cioè: di solito si afferma di essere riusciti a superare un momento no “grazie” all’aiuto delle persone vicine. Lui no. Superman Ranucci si salva per salvare gli altri. Il nostro eroe.
- A Milano l’Albero di Natale in piazza Duomo si chiamerà “Albero del dono”. Così, senza un motivo vero se non quello - immaginiamo - di non dare fastidio a chi non si riconosce nel “Natale”, cioè nella nascita di Gesù. Siamo destinati a morire. A soccombere. A distruggere la nostra cultura per eccesso di inclusivismo, di perbenismo, di cretinismo. A Beppe Sala contrappongo allora il sindaco di Perpignan, Louis Aliot, che, impossibilitato a fare il presepe all’interno del municipio per le ferree leggi laiciste francesi, ha ben pensato di spendere 120mila euro per comprare un enorme presepe di 14 metri di altezza che vedrà tutta la città. E probabilmente il mondo intero. Viva lui e abbasso Milano.
- Federica Brignone lascia lo sci ed è un peccato. Il fatto che oggi sia costretta dal dolore a mollare tutto dimostra ancor di più quanto sia stato clamoroso il suo successo alle olimpiadi poco dopo il rientro dall’infortunio. Forse non simpaticissima davanti alle telecamere, ma un campione assoluto.
- Tutti allarmati per i nuovi dazi di Donald Trump e io lo capisco. Le tasse, anche alle importazioni, non sono mai una grande notizia per l’economia del mondo. Però, dico però, prima che domani tutti attacchino The Donald per l’ennesimo assalto alla libera circolazione delle merci vorrei ricordarvi che proprio a dicembre scatterà “un sistema di quote che stabilisce quanti veicoli potranno essere immessi sul mercato comunitario dai principali Paesi fornitori”. Tradotto: un tetto massimo alle importazioni. Cioè un dazio, di fatto.
- Non solo questi del campo largo iniziano la loro discussione per l’alleanza dalle tasse (grandi idee di marketing, sempre) ma non riescono manco a trovare l’accordo. Così, su un argomento velenoso finiscono pure per fare la figura di quelli litigiosi. Geni del male, proprio.
- Mattarella denuncia le “spinte che tentano di insinuare e alimentare paure nella vita di tutti i giorni” e ricorda “le minacce condotte con attacchi informatici alle scuole del nostro Paese”. Poi dà una soluzione contro gli hacker: “Sconfiggeremo queste forme di aggressione restando noi stessi, con i nostri valori, con la nostra civiltà”. Con tutto il rispetto, ma che vor dì? Gli hacker li sconfiggeremo con altri hacker, no?
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