- Repubblica è convinta che quel “stai zitta” detto dal leader popolare spagnolo ad Ada Colau possa cambiare il verdetto delle elezioni spagnole. Balle. Non so come mai, ma anche dall’Italia stanno lanciando la volata a Pedro Sanchez come se la lettura dei quotidiani esteri potesse cambiare il corso elettorale. Domenica sapremo se sto prendendo io una cantonata. O se l’ha presa Rep.
- In ogni caso Feijóo non le ha detto di stare zitta. L’ha solo accusata di essere rimasta zitta sulla tragedia di Valencia. Il che cambia tutto. O adesso mi volete dire che in ossequio al femministicamente corretto non possiamo in nessun caso usare la parola “zitta” con le donne?
- Zelensky ha combinato un bel casino. Dice di aver informato i partner sull’attacco alle navi russe in Libia, poi ci ripensa, parla con Meloni, no no mai detto. Ma ormai la frittata è fatta. Perché semmai ora si presenta un altro problema: se non l’ha detto ai partner europei, può voler dire solo due cose: 1) che gli unici a saperlo erano gli Stati Uniti; 2) che l’Ucraina ci tiene così tanto in considerazione da non informarci neppure di ciò che sta facendo. E ovviamente siamo tutti dalla parte di Kiev, però dopo gli sforzi messi in campo possiamo almeno sommessamente affermare che tra il boicottaggio del Nord Stream e questo attacco in Libia, questa volta Zel&co hanno esagerato? Sarà stato anche un obiettivo legittimo e su questo non ho dubbi, però avremo o no il diritto, viste le forniture monetarie e militari, almeno di sapere se il conflitto s’allarga così tanto vicino a noi?
- Gratteri se la prende con Meloni che non vuole firmare il decreto che, ottemperando a una sentenza del Consiglio di Stato, dovrebbe assegnare ricchi arretrati ai magistrati. In sostanza dice: è una sentenza, non può interpretarla, deve applicarla e comunque i politici guadagnano più di noi. Ok. Quello che però Gratteri non ci spiega è questo: che a decretare l’aumento degli arretrati sono stati appunto dei giudici, che hanno giudicato sui benefit della loro stessa categoria. Saranno sicuramente magistrati integerrimi, ma ci è almeno permesso denunciare la stranezza? È un po’ come se il comitato stipendi di un’azienda fosse composto dagli stessi dipendenti che chiedono gli aumenti. Un po’ strano, no?
- Inoltre, non stiamo parlando di mancati aumenti per decenni. La storia è questa e ve la riporto da Repubblica così non potete dire che ad averlo scritto sono io fascio brutto e cattivo: “Per il triennio 2018-2020 l’Istat aveva stimato un aumento del 4,85%. L’Anm aveva contestato il metodo di calcolo con un ricorso al Tar, rigettato in prima battuta. Il 9 luglio 2025, in secondo grado, i magistrati di Palazzo Spada danno ragione all’Associazione nazionale magistrati. L’Istat rifà i conti e fissa nel 6,22% l’aumento dovuto, al quale andrà aggiunto poi l’adeguamento dei trienni successivi”. Cioè: hanno contestato un calcolo (non un mancato aumento) perché volevano di più (il che cambia eccome il discorso), ma soprattutto sono andati contro l’Istat (mica l’ultimo arrivato) e pure contro i giudici del Tar che all’inizio avevano rigettato il ricorso. Insomma: avessero trovato a giudicare altri, magari il Consiglio nazionale dell’Istat, probabilmente questi avrebbero considerato quell’originario calcolo sull’aumento corretto e oggi il miliardo “in più” se lo sognano. Quando vi dicono “è un nostro diritto”, “c’è una sentenza”, insomma, stanno semplificando la faccenda.
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