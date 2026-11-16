A Bologna mangiare (bene) in un vecchio “café chantant”

Bologna è una di quelle città - come Palermo, come Napoli - talmente legate a una certa idea di cucina popolare, famigliare da avere difficoltà a farsi accettare come scenario di una gastronomia colta, dotta. Si viene all’ombra delle due torri per cercare i tortellini, anzi i turtlén, la lasagna, quella certa idea di cotoletta che hanno da quelle parti (fritta nello strutto, passata nel brodo e ricoperta di prosciutto crudo e Parmigiano Reggiano fuso), il friggione. Serve altro?

Sì. Serve entrare a Palazzo Maccaferri, antico edificio di fine Ottocento, espressione dell’Art Nouveau bolognese, nell’hotel I Portici, e dirigersi verso l’omonimo ristorante, ospitato in quello che, dal 1899 al 1923, era noto ai petroniani come Teatro Eden, uno dei più frequentati café chantant della città. Oggi lo spazio reca traccia del suo passato grazie a un restauro accurato che, qualche anni fa, ha fatto risplendere di nuovo gli affreschi in stile Liberty e grazie al palco - oggi trasformato in una sorta di privé - che, lì in fondo, evoca cantanti di operetta e comici ammiccanti, dando quell’elettrizzante sensazione che qualcosa stia per avvenire in ogni momento.

I Portici è uno dei migliori ristoranti di Bologna. A dar retta alla Michelin il migliore, essendo l’unico stellato del centro storico. E la mia visita sembra confermare questo primato. La cucina è nelle mani di Nicola Annunziata, campano di Sarno, territorio agricolo da cui reca un rapporto emotivo e mnemonico con la cucina: lui - che a soli 25 anni, al Vistamare al lido Latina conquistò la sua prima stella - ama ricordare «la pasta e patate che mio nonno preparava quando ero piccolo. Io lo guardavo lavorare e, mentre ci penso, ancora sento quel profumo indimenticabile». Ma siccome - non lasciatevi buggerare dalle foto ingiallite - la memoria non porta a nulla senza la grammatica e la sintassi per raccontarla, questo atavismo è irreggimentato dalla tecnica appresa in anni di studi ed esperienze in giro per l’Italia e per il mondo.

La cucina di Annunziata mi è apparsa assai interessante, in pieno sboccio: in lui convivono le sue radici (puoi togliere uno chef dalla sua terra, ma non puoi togliere la sua terra da uno chef), lo studio del territorio e dei suoi prodotti, un dialogo continuo con la natura e le stagioni, lo studio dell’etnobotanica gli dona uno sguardo decisamente personale. I piatti esibiscono una chiarezza espressiva decisamente commendevole, pochi ingredienti ben diretti, profondità di sapori senza tortuosità. Mi piace ricordare la Vacca vecchia galiziana con duroni, vermouth e senape, la Linguina con carota, caviale arrosto ed erba cipollina e la Rana pescatrice con millefoglie di patate, rapa e zabaione salato. Ma i piatti contano poco, perché i menu cambiano e l’idea di cucina resta. Rimarchevoli di dolci del bravo Vincenzo Digifico, che cura anche la buotique-pasticceria Eden su strada. Attualmente ci sono tre menu: La Luce, 195 euro; La Spudorata, 175; L’Ora Precisa, 165. La cantina ben assortita è curata da Victor Ichim.

I Portici si trova al 69 di via dell’Indipendenza, a Bologna. Aperto dal martedì al sabato a cena e venerdì e sabato anche a pranzo.