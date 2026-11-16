Otto giorni di tennis, otto cuochi ospiti e un piatto fisso, i paccheri. Dal 15 al 22 novembre la più grande famiglia della ristorazione italiana, la famiglia Cerea, torna a Torino per le Nitto ATP Finals. All’Inalpi Arena la brigata del Da Vittorio di Brusaporto, sessant’anni di storia e tre stelle Michelin, divide i fornelli con alcuni amici piemontesi della casa, da Christian Milone di Trattoria Zappatori a Pinerolo (una stella Michelin) a Michelangelo Mammoliti, chef di La Rei Natura, altro tristellato di Serralunga d’Alba.

L’impegno dei bergamaschi comincia parecchie ore prima che ci si sieda a pranzo. Sono loro a servire la colazione nelle lounge, a occuparsi dei bar e a preparare il buffet dove, tra una partita e l’altra, si può trovare anche un bollito alla piemontese. Un primo assaggio era in programma il 13 novembre alla cena di gala dell’Arena, con un finger food di benvenuto e i paccheri dei Cerea. Per tutta la durata del torneo il piatto di famiglia si prepara davanti agli ospiti del Gourmet Restaurant. È qui che ogni giorno, a pranzo e a cena, la cucina di Brusaporto incontra quella di un ristorante del territorio. Il menu degustazione conta quattro portate. Due spettano allo chef invitato, che le cucina e le racconta ai commensali. Cambia dunque metà del menu a ogni avvicendamento, mentre chi ha appuntamento con i paccheri può scegliere il giorno che preferisce.

Cerea

Ad aprire il 15 novembre è Christian Milone della Trattoria Zappatori di Pinerolo. Lunedì 16 tocca ad Alfredo Russo, che per un giorno porta a Torino la cucina del Dolce Stil Novo alla Reggia di Venaria. Il 17 Federico Zanasi, chef di Condividere, gioca in casa. Mercoledì 18 è la giornata del doppio anche in cucina. Da Priocca arrivano Elide Mollo e Giampiero Cordero del ristorante Il Centro, per lavorare accanto ai fratelli Cerea. Si resta nelle Langhe il 19 con Maurilio Garola della Ciau del Tornavento, poi il 20 è il turno di Gian Piero Vivalda, patron dell’Antica Corona Reale di Cervere. L’unico a fermarsi per due giorni è Mammoliti, chef di La Rei Natura, cui spettano i pranzi e le cene di sabato 21 e domenica 22.

Nella stessa Arena, al Signature Restaurant, si mangia a buffet. La regia passa a Vicook, la società di ristorazione collettiva dei Cerea, che per l’occasione lavora con Da Vittorio e con DaV, l’insegna più informale del gruppo. Il buffet è organizzato per banchi. Il casaro e il norcino dividono quello dei formaggi e dei salumi, le verdure hanno uno spazio proprio, così come i prodotti da forno e i dolci. Le proposte cambiano nel corso della settimana. Al Piemonte spetta un angolo tutto suo, con il bollito.

Fuori dall’Arena c’è una terza tavola. Al Teatro dei Ragazzi e dei Giovani, sede della Tennis Family House, si ordina alla carta da un menu di quattro portate che segue la stagione e accosta ricette del territorio e cucina mediterranea. Per chi segue il torneo dalle Terrace Lounge e dalle Smash Boxes, il servizio va dalla prima colazione all’aperitivo. Ai Cerea sono affidati anche i bar delle aree di ospitalità riservate alle aziende e agli ospiti premium e quello della stessa Tennis Family House.