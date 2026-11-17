L’uovo di Carlo Cracco sale a Cortina, dove per l’inverno avrà per compagni la polenta di amaranto e il tartufo nero. È uno dei primi piatti annunciati per la stagione dell’Ancora, lo storico albergo di corso Italia che compie duecento anni e affida allo chef vicentino la direzione di bar e ristorante. Si comincia il 4 dicembre, con Cracco presente all’inaugurazione, e si va avanti fino al 30 marzo 2027. L’incarico copre tutta la giornata, a partire dalla colazione, che per chi vuole essere in pista di buon’ora è servita dalle sette.

Ancora

A chiamarlo è stato Renzo Rosso, fondatore del gruppo di moda OTB, che ha fatto restaurare l’albergo. I due sono veneti, amici da tempo e con una certa consuetudine a Milano, città alla quale Cracco rende omaggio anche quassù con il cordon bleu alla milanese e il suo panettone. Per il resto la cucina guarderà soprattutto alle Dolomiti, con una carta che seguirà le disponibilità della stagione e il lavoro dei piccoli produttori locali. La montagna si farà sentire anche nel bicchiere, dove entrano le botaniche alpine scelte per i cocktail.

Dei due locali che portano il nome dello chef, l’Ancora Ristorante apre soltanto a cena. Il bar ha un turno di sedici ore e mezza, dalle sette alle 23.30, e una clientela che cambia con l’orologio. Ci si può mangiare durante il giorno, fermarsi al ritorno dalle piste o restare per cena. Il posto migliore per l’aperitivo, meteo permettendo, è quello che i cortinesi conoscono da sempre, la terrazza affacciata sul passeggio di corso Italia. Del resto Cracco ha già una discreta pratica di tavoli con vista sul viavai cittadino. In Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, dove si è trasferito nel 2018, il suo caffè al piano terra e il ristorante al piano superiore lavorano con orari e ritmi diversi. Dopo la tappa sul mare di Portofino e l’apertura, lo scorso febbraio, di Viride al Corinthia di Roma, è il turno della montagna di casa.

Ancora

Quando l’Ancora aprì, nel 1826, Cortina apparteneva ancora all’Impero austriaco. Due secoli dopo, nel rimettere mano a questo cinque stelle lusso, Rosso è partito da un’idea piuttosto personale di ospitalità. «Per me, casa è dove incontri gli amici più cari, dove ogni dettaglio riflette il tuo modo di essere». A tradurla in stanze e salotti ha chiamato Vicky Charles, già direttrice del design di Soho House, con il suo studio Charles & Co. La progettista ha trovato parecchio su cui lavorare, a cominciare dai soffitti dipinti, dalle lavorazioni in legno e dai motivi decorativi alpini del vecchio albergo. Quel repertorio ha suggerito materiali e colori per le 38 camere, divise in otto categorie, tutte diverse e tutte affacciate sulle Dolomiti.

Per chi rientra infreddolito c’è una spa di oltre duecento metri quadrati con sauna e bagno turco. Per chi del freddo, invece, non ne avesse avuto abbastanza, c’è anche la crioterapia. Il dopocena si svolge sotto il livello della strada, al Brave Club, dove il programma prevede cocktail e dj set. Su un punto il locale si concede un vezzo da albergo di altri tempi. I telefonini, soprattutto se servono a farsi un selfie, sono poco graditi.