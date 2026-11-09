Joe Bastianich: “Il mio hamburger, buono ma democratico”

«Ridefinire il concetto di hamburger contemporaneo, elevandone la qualità senza tradirne la natura popolare». È il manifesto di JB Burger, il nuovo marchio creato da Joe Bastianich, che ha aperto qualche giorno fa in via dell’Orso, a Milano, il primo locale. All’imprenditore italo-americano chiediamo di saperne di più.

Bastianich, lei parla di qualità popolare. Che vuol dire?

«Vuol dire rendere la qualità accessibile. L’hamburger è un prodotto democratico ed è giusto che rimanga tale. L’esperienza deve essere semplice per chi mangia, anche quando dietro ci sono ricerca, lavorazioni lunghe e cura dei dettagli».

Ma si può ancora dire qualcosa di nuovo sull’hamburger?

«Credo ci sia ancora molto da dire, soprattutto quando dietro al prodotto c’è una cultura gastronomica precisa. Con JB Burger voglio portare al centro la cultura americana dell’hamburger, unendola alla sensibilità e all’esperienza che ho maturato nella ristorazione italiana. È il ponte tra Italia e America che ha accompagnato tutta la mia carriera».

Perché Milano? Perché via dell’Orso?

«Milano è una città che vivo da tanti anni, con uno spirito cosmopolita e una grande apertura verso nuove culture gastronomiche. E via dell’Orso rispecchia perfettamente la nostra idea di flagship: una posizione centrale, strategica, in un quartiere dalla forte identità. Sono molto affezionato a Brera, aprire qui ha anche un significato personale».

Tra le novità di JB ci sarà il pastrami in stile newyorkese...

«Volevo portare a Milano un’esperienza che appartiene alla mia cultura americana: il pastrami tagliato a vista, come nei deli newyorkesi. Partiamo dalla punta di petto di manzo Black Angus, con una lavorazione lunga che comprende l’affumicatura e valorizza il sapore e la succosità della carne».

C’è qualche ricetta originale in JB Burger?

«Lo Sloppy Joe ha una salsa legata alla tradizione della mia famiglia e di molti americani. Lo Sloppy è il ragù che mia nonna Erminia mi preparava nel panino come merenda, È questo il lavoro che ci interessa, partire da culture gastronomiche riconoscibili e tradurle in ricette immediate, gustose, capaci di incuriosire e stupire».