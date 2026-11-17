Ci siamo, è arrivato il momento dell’anno più conveniente per mettere in casa un elettrodomestico di fascia alta spendendo meno. Ma occhio a non farsi abbagliare dagli sconti aggressivi del Black Friday scegliendo modelli superati o non valutando bene tutte le caratteristiche.

A chi vuole regalarsi un dispositivo smart per le pulizie non basta guardare la potenza di aspirazione o le funzioni presenti. Non tutti i prodotti sono uguali, così come non lo sono gli appartamenti e le esigenze di ognuno, e trovare il dispositivo più adatto può non essere immediato. È importante quindi puntare sui modelli di ultima generazione per un acquisto che possa davvero durare nel tempo.

Abbiamo scelto cinque proposte della gamma Roborock che rispondono a scenari molto diversi tra loro. Sono tutte in promozione fino al 30 novembre su Amazon, sull’e-shop ufficiale del brand e nei negozi Mediaworld.

Roborock Saros 20 Flow Complete,il top di gamma che lava sempre con acqua pulita

Saros 20 Flow Complete

Partiamo dal top di gamma, il Roborock Saros 20 Flow Complete. È l’ideale per chi cerca un dispositivo smart che faccia tutto da solo con il massimo della tecnologia e senza compromessi, ma anche per chi ha animali o persone allergiche in famiglia (vanta infatti la certificazione ECARF per ambienti allergy-free). Il suo punto di forza è il sistema di lavaggio SpiraFlow 2.0: niente panni rotanti, ma un rullo che viene costantemente bagnato con acqua pulita attraverso 16 ugelli mentre un raschietto integrato lo “strizza” ad ogni giro, evitando che lo sporco raccolto venga nuovamente sparso sul pavimento. Con una potenza di aspirazione che tocca i 36.000 Pa, un doppio sistema anti-groviglio per peli e capelli, il riconoscimento di oltre 300 tipi di ostacoli e un’altezza di appena 8,98 cm grazie alla torretta LiDAR retrattile, è perfetto anche per chi ha mobili molto bassi. E persino per chi ha in casa piccoli gradini: il telaio AdaptiLift Traverse 3.0 gli permette di arrampicarsi su soglie fino a 8,8 cm di altezza, mentre la stazione all-in-one lava il rullo a 100 °C, lo asciuga a 63 °C e garantisce fino a 65 giorni di autonomia dallo svuotamento della polvere.

Il prezzo: Roborock Saros 20 Flow Complete è in offerta a 799 euro (con uno sconto di 700 euro sul prezzo consigliato) su Amazon, sullo store Roborock e nei punti vendita (anche online) MediaWorld. Inserendo il codice GIORNALEBF5 si ha un ulteriore sconto del 5%

Roborock Saros 20 Neo, profilo ultra-ribassato e igiene a 100 gradi

Roborock Saros 20 Neo

Se si hanno tanti arredi sospesi, mobili ancora più bassi o tappeti pregiati — oppure metrature molto ampie, visto che arriva a coprire quasi 350 metri quadrati con una singola carica — il modello da scegliere è il Roborock Saros 20 Neo. Si rinuncia al rullo, ma si ha la stessa potenza di aspirazione da 36.000 Pa e lo stesso telaio sollevabile per soglie fino a 8,8 cm, con una torretta retraibile che lo porta ad appena 7,95 cm di altezza. La presenza dei classici mop rotanti (che esercitano comunque una pressione verso il basso fino a 14 N) non inficia i vantaggi di questo modello. In particolare segnaliamo l’automazione che riconosce un tappeto alto fino a 3 cm e lascia i panni in stazione per non bagnarlo, oltre al braccio estensibile FlexiArm che raggiunge angoli e battiscopa al millimetro. La stazione multifunzione integra inoltre un erogatore automatico di detergente e igienizza panni e base con acqua bollente a 100 °C.

Il prezzo: Roborock Saros 20 Neo è proposto a 699 euro (600 euro di risparmio rispetto al listino) su Amazon, sull’e-shop Roborock e negli store (anche online) Unieuro.

Roborock Qrevo Curv 2 Flow, la tecnologia a rullo per tutta la famiglia

Roborock Qrevo Curv 2 Flow

Per chi preferisce l’efficienza della pulizia a lavaggio continuo ma non vuole spendere per un top di gamma, il Roborock Qrevo Curv 2 Flow è perfetto: sostituisce i mop tradizionali con un rullo da 270 mm capace di esercitare una pressione di lavaggio 2,5 volte superiore (pari a 15 N), in grado di togliere con poche passate anche macchie difficili come quelle di caffè o di fango. Tra le novità più pratiche spicca la protezione automatica del rullo: oltre a sollevarsi fino a 15 mm sui tappeti, attiva un vero e proprio “scudo” fisico che lo copre per bloccare ogni traccia di umidità e sporco. Completano il quadro un’aspirazione da 20.000 Pa e una base che lava il rullo a 75 °C e lo asciuga con aria calda a 55 °C, garantendo fino a 65 giorni di autonomia dallo svuotamento della polvere.

Il prezzo: Roborock Qrevo Curv 2 Flow scende a 349 euro (-550 euro sul prezzo consigliato) su Amazon e sullo store Roborock. È disponibile anche in negozi fisici selezionati con il nome Qrevo Curv 2 Flow X).

Roborock Qrevo S Pro, concretezza e silenziosità al giusto prezzo

Roborock Qrevo S Pro

Tra i robot che garantiscono una pulizia completa con aspirazione, lavaggio e manutenzione automatizzata troviamo infine il Roborock Qrevo S Pro, il dispositivo essenziale e con il miglior rapporto qualità-prezzo. L’aspirazione da 18.500 Pa abbinata a una spazzola laterale asimmetrica anti-groviglio permette di rimuovere bene la polvere e catturare peli senza ostruzioni, mentre due panni rotanti (e sollevabili in caso di tappeti) che arrivano fino a 200 giri al minuto assicurano un lavaggio puntuale della maggior parte delle macchie. Si aggiunge la stazione base che gestisce in autonomia svuotamento, lavaggio dei panni a 75 °C e asciugatura ad aria calda a 45 °C. Il tutto con una rumorosità ridotta sotto i 55 dB in modalità lavaggio.

Il prezzo: Roborock Qrevo S Pro è in offerta a 299,99 euro (praticamente a metà prezzo, con uno sconto di 299,01 euro) su Amazon e sull’e-shop ufficiale.

Roborock F25 Steam, la lavapavimenti verticale che scioglie lo sporco col vapore

Roborock F25 Steam

Il robot autonomo è l’elettrodomestico ideale per chi non ama fare le pulizie, ma ha i suoi limiti in occasioni specifiche (pensiamo a quando cade qualcosa mentre si cucina) o non è adatto a chi preferisce non delegare. In questo caso si può puntare a una lavapavimenti verticale per umido e secco che aspira e lava con una sola passata, come Roborock F25 Steam con tecnologia VaporFlow. Il suo punto di forza è l’erogazione di vapore continuo ad alta temperatura a 180 °C (pronto in appena 60 secondi), capace di sciogliere residui oleosi, grasso e batteri senza bisogno di detergenti chimici aggressivi. Dotata di un motore da 25.000 Pa, di un sensore intelligente DirTect che regola potenza e acqua in base allo sporco rilevato e di una luce blu frontale che evidenzia la polvere invisibile a occhio nudo, la F25 Steam può inclinarsi completamente in orizzontale a 180 gradi (con uno spessore di appena 12,5 cm) per infilarsi sotto letti e divani, offrendo fino a 80 minuti di autonomia in modalità Eco e autopulendosi a vapore prima dell’asciugatura a 95 °C sulla base.

Il prezzo: Roborock F25 Steam è disponibile a 299 euro (con un taglio di 290 euro sul listino) su Amazon, sullo store Roborock e in punti selezionati dei principali retailer.