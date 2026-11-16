“Ballando” a ritmo di polemiche (e tutti ne parlano)

A Ballando ballano soprattutto le polemiche. Ci sta, è una regola non scritta di questo tipo di show che si basa sulla «dance» senza specificare se a ballare debbano essere solo i concorrenti oppure anche le battute, le frecciate, le cadute di stile. Insomma lo sapete (ormai) quasi tutti. Nella puntata di sabato sera di Ballando con le stelle su Raiuno, durante il confronto tra la giurata Barbara D’Urso e la concorrente Ornella Muti, l’altro giurato Guillermo Mariotto ha iniziato a spruzzare del profumo in direzione della D’Urso dicendo che puzza. Che i rapporti tra i due giurati non fossero idilliaci si era visto sin dalla prima puntata, ma l’altra sera si è andati un po’ oltre, scatenando il prevedibile putiferio anche sui social dove con uno scontro così si va a nozze. Dopo lo sketch dello stilista italo-venezuelano, Barbara D’Urso ha risposto frontale dicendo: « Volete continuare a fischiare me o lui?. Ma non finisce lì. Dopo la puntata, D’Urso pubblica un video nel quale lamenta di essere entrata «in una famiglia che diceva di proteggere i suoi componenti: io non mi sono sentita protetta». Aggiungendo: «È stato tutto molto triste, lo trovo imperdonabile. Quindi non so quello che succederà, non so quello che accadrà o forse già lo so», lasciando intendere il suo possibile addio allo show. Nel pomeriggio di ieri, durante Domenica In, Mara Venier ha preso posizione a favore di D’Urso: «Lei è stata una signora, perché se c’ero io seduta arrivava una pizza che vedevi poi Mariotto dove finiva». Ovviamente sui social c’era l’iradiddio con quasi tutti schierati a favore della giurata. E anche l’intervento di Milly Carlucci sul profilo X di Ballando ha fatto tutto tranne che spegnere le polemiche. Dice Milly: «Ci sono state delle intemperanze, alle volte giocando si rischia di andare fuori dai limiti ma noi siamo una famiglia che profondamente crede nel ballo, nello spettacolo, nel divertimento e crede anche nell’armonia, nel fatto di ricomporre tutte le cose, tutti i colori che possono essere un po’ impazziti ogi tanto». Le reazioni sono scatenate. Ad esempio si legge che «meno male che quando viene attaccato un membro della famiglia viene attaccata tutta la famiglia» con evidente riferimento al caso Diaco. E se l’ex giurata Selvaggia Lucarelli ironicamente scrive sempre su X che «finalmente basta polemiche, si torna a parlare di ballo», Guillermo Mariotto spiega a Gabriele Parpiglia per il QN che non si scusa. Insomma un sabato sera di ordinaria follia che ha messo insieme gli sforzi di chi prova ad alzare il livello del ballo e di chi riesce ad abbassare il limite del cattivo gusto.