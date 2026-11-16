Ballando con le stelle, la lite d’Urso-Mariotto e il giallo della sedia vuota nella prossima puntata

Il “caso del profumo” originato da Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle quando, fin dalle 21.20 di sabato ha spruzzato un’essenza verso la collega nel silenzio generale è esploso una volta accesa la discussione con Ornella Muti, lo stylist ha esclamato “che puzza” rivolgendosi alla conduttrice seduta accanto a lui. La d’Urso ha giustamente fatto valere le sue ragioni in diretta, ponendo l’aut aut “o me o lui”: una richiesta ragionevole in quel momento per continuare a svolgere serenamente il suo lavoro, a fronte di un insulto gravissimo. E poi, all’alba di domenica, attraverso il suo canale YouTube, sottolineando di essere delusa e amareggiata, ha lasciato gli utenti con un interrogativo: tornerà a occupare la sua sedia da giurata?

La domanda è attualmente aperta: fonti vicine a Barbara d’Urso ci fanno sapere che al momento la conduttrice non ha ricevuto telefonate dall’azienda e nemmeno dalla produzione. Quel che accadrà sabato verrà deciso nei prossimi giorni: la produzione sta valutando tutte le ipotesi, anche quella che d’Urso non torni al suo posto. Sedia vuota della conduttrice? Giurato di riserva? Scuse pubbliche? Sono in corso interlocuzioni, valutazioni e ragionamenti che non potranno prescindere dalla sensibilità ferita della diretta interessata, che ha ammesso di non essersi sentita protetta dalla “famiglia” di Ballando. Il messaggio che è passato in diretta nel sabato sera di Rai Uno non può essere superato con leggerezza, perché il rischio è di sdoganare l’insulto libero, che sfocia anche nel tentativo di umiliazione di una donna, di una madre e di una professionista, solo perché quella persona è antipatica o la pensa in modo diverso. C’è poi lo stigma, il pregiudizio che già troppi danni ha fatto in passato con altri artisti, quel pensiero che si va a insinuare nelle persone e che resta, che permea poi tutte le successive valutazioni. Quel che “puzza” che rischia di restare incollato a chi l’ha subito, non a chi l’ha pronunciato. Le successive spiegazioni da parte di Mariotto sul fatto che il suo riferimento fosse a ipotetici topi presenti a Saxa Rubra dove, da quest’anno, va in onda il programma, hanno convinto poco gli italiani, che al contrario si sono schierati in massa accanto alla conduttrice esprimendole la massima solidarietà.

Ballando con le stelle è un programma per famiglie, lo seguono anche i giovanissimi e per quanto sia vero che non dev’essere la tv a dare l’educazione, che si deve assimilare in famiglia, quel comportamento diventa però un esempio. E se non ci sono condanne esplicite, se non ci sono prese di distanza nette e non interpretabili, il rischio è che dai più giovani, la cui capacità di discernimento è in formazione, venga assorbito il concetto che la violenza verbale sia lecita. E allora il comportamento potrebbe essere replicato a scuola, con gli amici e ovunque perché, dopo tutto, non ci sono state conseguenze verso chi si è comportato in quel modo in diretta televisiva. Ovviamente c’è ancora tempo: mancano 5 giorni alla prossima diretta e queste sono faccende che, se affrontate con la dovuta serietà e professionalità che contraddistingue tutte le parti in causa, si possono facilmente risolvere, partendo dall’ascolto di chi, in diretta tv, ha visto la propria dignità minata da continuati comportamenti inadeguati.