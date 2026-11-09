Diaco, le scuse e l’attacco: “Querelo chi mi offende”

Le scuse ad Alberto Ravagnani, l’autocritica sui toni dell’intervista e la linea invalicabile sulle insinuazioni personali. Pierluigi Diaco ha deciso di mettere alcuni punti fermi dopo le polemiche che lo hanno travolto per il confronto con l’ex sacerdote andato in onda a BellaMa’. E se da una parte ha riconosciuto i propri errori, dall’altra ha annunciato battaglia legale contro chi ha messo in discussione la sua onorabilità di uomo e di giornalista.

Le polemiche erano esplose dopo l’intervista a Ravagnani - oggi concorrente di Ballando con le Stelle - nel programma pomeridiano di Rai 2. A far discutere erano stati i toni e l’insistenza delle domande sul suo orientamento sessuale. «Sei attratto dagli uomini o dalle donne?», la domanda destinata a sollevare un polverone. In una dichiarazione, Diaco ha riconosciuto che avrebbe potuto gestire diversamente l’intervista, ricordando le scuse già formulate durante la trasmissione: «Accetto come ho sempre fatto ogni tipo di critica, anche la più feroce, sul mio lavoro. Come la Rai giustamente mi ha fatto notare avrei potuto condurre l’intervista a Ravagnani con toni diversi e meno incalzanti, nonché avrei dovuto non rispondere in diretta televisiva alle considerazioni fatte sempre in tv da Milly Carlucci. Probabilmente, se alle scuse già fatte in diretta durante l’intervista fossero seguite nuove scuse più consapevoli, non sarebbe successo nulla di tutto questo».

Non è tutto. Diaco ha chiarito anche quanto avvenuto prima della puntata, quando aveva incontrato Ravagnani nel camerino. Il conduttore ha spiegato di aver saputo che l’ospite non era consapevole del tipo di trasmissione alla quale avrebbe partecipato. Aveva così deciso di parlargli personalmente - senza attendere l’autorizzazione aziendale - per anticipargli il contenuto e il taglio dell’intervista: «Come già dichiarato alla trasmissione Le Iene, anche senza attendere con pazienza l’autorizzazione aziendale, ho convocato in camerino Ravagnani quando mi è stato riferito che non sapeva in che trasmissione stesse per partecipare: l’ho fatto esclusivamente per anticipargli con correttezza gli ingredienti dell’intervista a cui sarebbe andato incontro».

Sul fronte delle insinuazioni personali, invece, il giornalista ha adottato una posizione tranchant. «Ciò su cui però non posso transigere e su cui sono costretto, mio malgrado a difendermi, è l’offesa sotto forma di allusione alla mia onorabilità di uomo e di giornalista. Posso avere tanti difetti ma sono una persona seria e corretta». Da qui la decisione di agire per vie legali: «Per questo, in ogni caso, ho dato mandato ai miei avvocati di querelare chiunque abbia scritto o scriverà insinuazioni relative ad avance o approcci mai avvenuti. Devo tutelare non solo me stesso ma la mia famiglia, i miei affetti, la mia biografia e la Rai».