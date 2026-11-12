Il lato umano della tecnologia resta decisivo per fare tv

Il vero tema, a dircela tutta, ormai è l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, per brevità definita Ia, nella realizzazione dei contenuti televisivi. In poche parole: ci si deve affidare senza scrupoli? Si deve rifiutare? Tutti i broadcaster ne parlano nelle segrete stanze, ieri invece Mediaset ha annunciato per la prima volta in Italia un vero e proprio hub per lo sviluppo e l’utilizzo delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale a disposizione di tutte le società Mediaset. Per capirci, è offerta ai dipendenti «una piattaforma democratizzata in un ambiente aziendale sicura e protetta» ed è rappresentato graficamente da «Mia» che «non sono umana ma per fortuna lavoro con chi lo è». Al netto di speculazioni e battute, la soluzione di Mediaset è l’unica al momento accettabile su questo delicatissimo fronte: la cosiddetta convivenza non prevaricante. Ognuno al proprio proposto. Come dice il direttore delle risorse umane del gruppo, Marcello Galli, l’Ia non entra «nella fase di ideazione». In sostanza non può interferire nella creazione dei programmi e neppure nella scrittura dei testi visto che, come ha confermato Pier Silvio Berlusconi, «abbiamo tanti autori bravissimi». È un gentlemen agreement necessario e non rinviabile tra uomo e tecnologia che tiene conto dell’unica certezza in materia, ossia che i modelli umani fanno ancora la differenza e i modelli matematici restano solo un rincalzo (per ora).