Infaticabile Vespa

Una dozzina d’anni fa, in Buoni e cattivi, scritto con Stefano Lorenzetto, a Bruno Vespa diedi dieci. Letta la sua Storia della Seconda Repubblica. Da Berlusconi a Meloni, da Prodi a Schlein (Mondadori e Rai Libri), correggo la pagella: dieci più. Il dieci e lode sa di adulazione e alla mia età non vorrei cominciare.

Bruno esordì a sedici anni col Tempo: cinquemila lire il primo stipendio. Quando vinse il concorso Rai, Gianni Letta andò all’Aquila a festeggiarlo: cena alle Tre Marie, maccheroni alla chitarra e in regalo una medaglia del Tempo, il giornale che lo lasciava andare.

La moglie di Vespa, Augusta Iannini, magistrato, dice: «Lavora anche mentre mangia». Bruno sforna mezze Treccani: impossibile fermarlo. A settembre era in onda col braccio fasciato per la frattura dell’omero, e ha aggiornato il libro fino all’ultimo, indice dei nomi compreso. Gli sono grato: è un sussidiario per chiunque voglia capire, studiosi e giornalisti inclusi. Cerchi un fatto, trovi chi c’era e leggi che cosa gli ha raccontato. Di smentite dei protagonisti io non ne ricordo.

Vespa cava dagli interlocutori quello che gli altri non riescono a farsi dire. C’è chi pianta un microfono sotto il naso al malcapitato, lo provoca e aspetta la frase da rubare. Dal furto all’estorsione il passo è breve, e le parole estorte finiscono distorte. Bruno arriva alla domanda che conta senza far scappare l’ospite. Ottiene la verità o la versione che il protagonista ritiene conveniente. Anche questa serve a capire.

Il citofono

Vespa dedica un paio di pagine anche a me e all’inchiesta del Giornale sulla casa di Montecarlo. La segnalazione arrivò da Livio Caputo a me e ad Alessandro Sallusti. L’appartamento lasciato ad Alleanza nazionale dalla contessa Colleoni era stato venduto a una società offshore per circa 300mila euro. Ci abitava Giancarlo Tulliani, fratello della compagna di Fini. Mandai Gian Marco Chiocci a Montecarlo: suonò al citofono e Tulliani chiamò la polizia. Cercai Fini, che mi diede appuntamento e non si presentò. Pubblicammo la storia; poi trovammo i rogiti.

Fini racconta a Vespa di aver chiesto a Berlusconi di frenare il Giornale sull’inchiesta. Il Cavaliere gli spiegò che Feltri non era condizionabile e che nemmeno lui mi avrebbe fatto cambiare strada. Confermo. Non mi telefonò mai per comandarmi che cosa scrivere, non ci provò neppure. Se aumentavano le vendite, invece, se ne accorgeva e premiava lautamente il risultato. La casa rese più a me che a Fini: decisero i lettori, col gradimento per il sottoscritto e lo sgradimento per Gianfranco, eccellente oratore e sfortunato amatore.

Aspettare ancora

Vespa non si limita a registrare: giudica. Gli premono due cose, la giustizia e le istituzioni, i due nodi sui quali la Seconda Repubblica si è esaurita. Con una moglie magistrato, la giustizia la conosce anche dall’interno.

Berlusconi voleva separare le carriere dei magistrati. Ricordo l’ostilità della sinistra: si misurava col bilancino il vantaggio di una legge per il Cavaliere, mentre chi aspettava una sentenza poteva continuare ad aspettare. Nel 2021 Marta Cartabia riuscì a far passare la riforma del processo penale, e gliene va dato il merito; i Cinque Stelle protestavano contro i limiti di durata in appello e in Cassazione, come se per essere giusto un processo non dovesse finire mai. La separazione delle carriere di Meloni e Nordio, approvata dal Parlamento, è stata placcata dagli elettori al referendum di marzo. Gli italiani l’aspettavano da trent’anni e hanno deciso di aspettare ancora.

Vespa dà il giusto risalto a Beniamino Zuncheddu, innocente rimasto in carcere quasi trentatré anni, e al lavoro della procuratrice Francesca Nanni per liberarlo, e riconosce a Renzi di averla ospitata alla Leopolda. Il garantismo si misura sulle persone, non sulle leggi.

Sulla riforma costituzionale del 2005 Vespa titola «Il fallimento di una buona riforma costituzionale bipartisan»: 46 emendamenti concordati con l’opposizione, uno Stato «più snello e più funzionale», e il referendum del 2006 che bocciò tutto. Il rimpallo delle leggi fra Camera e Senato gode ancora di ottima salute.

Piume colorate

Provate però a discutere di una riforma in televisione: vi chiedono da che parte state. A La7 la fionda tira da sinistra contro la destra, caricata con sassi appuntiti o escrementi. Quando i conduttori si occupano della sinistra, nella fionda mettono le piume colorate: le piume fanno il solletico. Di concorrenti Vespa ne ha a dozzine. Quanti fanno parlare persone di idee opposte e lasciano al pubblico il tempo di farsene una propria?

Lo accusano di essere un generalista: si occupa di tutto, dunque non sarebbe esperto di niente. Ma i grandi giornalisti sono proprio così, curiosi di tutto e capaci di capire e di farsi capire. Gli specialisti, quando sono bravi, spiegano la loro materia e ne ricavano ottimi dépliant. Da un giornalista pretendo anche che sappia uscire dal suo recinto. Vespa lo fa, e sarebbe una colpa? Da oltre trent’anni gli rinfacciano di aver definito la Dc «editore di riferimento» del Tg1. Era la pura verità: il Tg1 aveva la Dc, allora di Forlani, e gli altri telegiornali avevano i loro partiti. La lottizzazione non l’aveva inventata lui. Siamo tutti sponsorizzati da qualcuno o da qualcosa, fosse pure la nostra coscienza, che prende cantonate anche lei. Il punto è accettare le critiche.

Con Bruno si può discutere: se lo pungi risponde, se gli dai un calcio replica. È una forma di stima per l’umanità. Io ormai rispondo a pochi e carico la penna solo quando c’è da difendere chi da solo non può farlo. Vespa non ha bisogno di me: questa non è una difesa, è una pagella. La contesterà, e cercherà uno scienziato per sapere se il dieci più si può dare. Peccato che Antonino Zichichi ci abbia lasciati: avrei voluto sentire la risposta del grande fisico.