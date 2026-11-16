La fiction Rai che fa rivivere il rapimento di Farouk

Adesso vive serenamente a Dubai, e in Sardegna ci torna tutte le estati. E rivedere quei luoghi dove è stato tenuto prigioniero per 177 lunghi e drammatici giorni quand’era bambino non gli provoca più né tristezza né sofferenza. Ma lì in Costa Smeralda Farouk Kassam venne rapito quando aveva solo sette anni: era il 1992 e il suo sequestro tenne con il fiato sospeso tutta Italia. Adesso, dopo più di trent’anni, quella incredibile vicenda diventa una serie tv: intitolata 177 Giorni. Il rapimento di Farouk andrà in onda in tre serate su Rai1 a partire da oggi con la regia di Carlo Carlei.

La fiction, realizzata da Bim Produzione, è basata sul libro scritto dal padre di Farouk, Fateh Kassam, l’imprenditore alberghiero che fece qualsiasi cosa per riportare suo figlio a casa, assieme al giornalista Marco Corrias che all’epoca seguì il caso (Mio Figlio Farouk. Anatomia di un Rapimento). A dar volto a Fateh è Marco Bocci mentre Antonia Desplat ha il ruolo della mamma Marion Bleriot e i bravissimi bambini Filippo Papa e Anna Chiara Fattore ricoprono i ruoli del piccolo Farouk e della sorellina Nour. «Collaborare con questa fiction è stato anche un modo per superare quella parte della mia vita. E penso che, nel complesso, sia stata rispettata la mia storia, anche se in realtà ero disponibile ad essere coinvolto in misura maggiore», ha detto Farouk con una punta di rimostranza alla Festa del cinema di Roma dove era andato per accompagnare la presentazione della serie. «Abbiamo deciso di non concentrarci solo sulla sofferenza di Farouk - ha spiegato Bocci in risposta alle osservazioni di Kassam - ma di raccontare tutto il contesto, familiare, sociale, storico, giudiziario, mediatico che ci gravitava intorno». «Non è stato facile girare questa serie - ha aggiunto il regista Carlei -. Ma ci abbiamo provato puntando soprattutto su due elementi: l’aspetto emotivo della vicenda di un bambino tenuto prigioniero per tanto tempo e a cui viene tagliato un orecchio e il forte contrasto tra la ricchezza delle ville della Costa Smeralda e la vita povera dell’entroterra della Sardegna».