MasterChef 16, quando comincia: i giudici e le novità della nuova stagione

I fuochi delle cucine di MasterChef stanno per riaccendersi. La sedicesima stagione del talent show culinario di Sky Original è alle porte e al tavolo dei giudici ci saranno, ancora una volta, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, pronti a eleggere il miglior cuoco amatoriale d’Italia nella nuova classe di aspiranti chef.

Quando comincia MasterChef

L’appuntamento è fissato per giovedì 10 dicembre con la messa in onda dei primi episodi della nuova stagione in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Ad anticipare il ritorno in tv del seguitissimo talent è stato lo spot pubblicitario pubblicato nelle scorse ore sui canali social di MasterChef Italia con protagonisti i tre giudici, impegnati a risolvere un cruciverba a tema culinario. Tra definizioni tecniche - “taglio di verdure a cubetti”, “emulsione di tuorlo e burro” e “panino al vapore cinese” - e soluzioni arrivate a sorpresa, lo spot ha svelato il filo conduttore dell’edizione: tutti parlano gourmet. Il gioco enigmistico era cominciato ad agosto sui social con alcuni post, che hanno coinvolto gli appassionati del programma in attesa dell’annuncio del ritorno in onda del talent.

Le novità della nuova stagione

Il percorso dei concorrenti si articolerà attraverso le prove che hanno reso celebre il programma, ma non sono escluse novità, che non sono ancora state rivelate. Si partirà dalle Mystery Box, le scatole a sorpresa che metteranno alla prova fantasia e capacità di valorizzare gli ingredienti, passando per gli Invention Test, dove creatività e tecnica saranno fondamentali. Non mancheranno gli Skill Test, veri e propri esami sulle abilità culinarie, e i temuti Pressure Test, che costringeranno gli aspiranti chef a cucinare sotto pressione per conquistare un posto nella Masterclass. A completare la gara ci saranno le prove in esterna, tra sfide di squadra e ospiti del mondo della gastronomia. La conoscenza, anche lessicale, delle tecniche di preparazione, degli strumenti e degli ingredienti sarà al centro di questa nuova edizione. Gli aspiranti chef non saranno chiamati solo a realizzare ricette in grado di conquistare i palati dei giudici e il loro occhio critico, ma dovranno anche dimostrare di conoscere a fondo il linguaggio della cucina. Perché in palio, oltre al titolo di MasterChef italiano, ci sono la pubblicazione di un libro di ricette, 100mila euro di montepremi e un corso ad Alma, la scuola di cucina più prestigiosa in Italia.