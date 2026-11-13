Morto Michael John Roberts. Addio al regista di “BoJack Horseman”: aveva 48 anni

Lutto nel mondo dell’animazione americana. Michael John Roberts, regista e animatore conosciuto soprattutto per il suo lavoro nelle serie “BoJack Horseman” e “TripTank”, è morto l’11 novembre a Los Angeles all’età di 48 anni. A portarlo via è stato un glioblastoma, una forma aggressiva di tumore al cervello. La notizia è stata comunicata dalla famiglia, che ha precisato come l’artista si sia spento serenamente nella propria abitazione, circondato dall’affetto dei suoi cari.

Nato il 20 dicembre 1977 a Toronto, in Canada, Roberts aveva iniziato la propria carriera tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila, lavorando a produzioni destinate al pubblico più giovane. Tra i primi progetti figurano “Angela Anaconda” e “The Hoobs”, serie realizzate dalla società canadese Decode Entertainment, la seconda in collaborazione con la Jim Henson Company.

La svolta professionale arrivò con l’animazione per adulti. Tra il 2014 e il 2016 Roberts fu tra gli ideatori e registi di “TripTank”, la serie comica di Comedy Central che coinvolse, tra gli altri, Bob Odenkirk, Larry David e Zach Galifianakis. Il suo nome è legato anche a “BoJack Horseman”, uno dei maggiori successi animati di Netflix: nel 2015 lavorò alla sequenza iniziale della serie e successivamente diresse due episodi.

Nel corso degli anni la sua attività si era estesa a numerose altre produzioni televisive. Aveva diretto episodi di “F Is for Family”, “Final Space”, “Strange Planet” e “MrBeast Lab”, fino al recente “Masters of the Universe: Tales from Eternia”, uscito nel 2026. Come produttore aveva invece partecipato a progetti come “Dallas & Robo”, serie del 2018 con le voci di John Cena e Kat Dennings, e “Hot Wheels Let’s Race”.

A ricordarlo sono stati i familiari, a partire dalla moglie Bree Williamson, attrice conosciuta per le sue interpretazioni nelle serie “Una vita da vivere” e “Gossip Girl”. Roberts lascia anche il figlio McGreggor, la sorella Jane e altri parenti. Nel messaggio diffuso per annunciarne la scomparsa, la famiglia ha ricordato soprattutto la sua sensibilità artistica e la capacità di osservare il mondo da prospettive insolite: “Avremmo dovuto avere più tempo. Più conversazioni davanti a una buona tazza di caffè. Più dibattiti vivaci su questioni profonde o meravigliosamente insignificanti. Più risate, più storie, più musica e più momenti di quotidianità che, un giorno, si sarebbero trasformati in ricordi straordinari”. E ancora: “Sebbene la malattia sia arrivata all’improvviso e il tempo trascorso da allora sia stato dolorosamente breve, questo non può definire l’uomo che è stato. La sua vita si ricorda meglio attraverso ciò che ha creato, le conversazioni che ha ispirato, le amicizie che ha coltivato e l’amore che ha donato con tanta generosità alle persone a lui più care”.