Ora Diaco rischia grosso, la Rai apre un'indagine su di lui

Alla fine, la Rai ha deciso di avviare un audit interno su Pierluigi Diaco. La comunicazione è arrivata dopo molti giorni di polemiche sulla gestione del programma BellaMa’ da parte di Diaco e - si legge in una nota - a seguito delle segnalazioni pervenute dalla Direzione Daytime (cioè Angelo Mellone) in relazione a ulteriori elementi emersi. La vicenda nasce dall’ormai famosa intervista incalzante fatta dal presentatore ad Alberto Ravagnini sulle esperienze sessuali e sull’orientamento sessuale dell’ex prete ora concorrente di Ballando con le stelle. Dopo giorni infuocati, infiniti dibattiti sul web e anche l’indignazione da parte di Milly Carlucci, padrona di casa di Ballando, la questione ha preso una forma ben diversa a seguito dell’inchiesta pubblicata da Selvaggia Lucarelli. Nella sua newsletter Vale Tutto ha raccolto le testimonianze di ex concorrenti e collaboratori e alcuni audio fuori onda, da cui emergerebbe un clima di forte tensione dietro le quinte del programma, fatto di aggressioni verbali, intimidazioni e minacce professionali. In un audio pubblicato da Lucarelli si sente, per esempio, quello che sembra essere Diaco mentre urla «Vi faccio neri! Bestie!». L’indagine interna Rai dovrà verificare se è vero che dietro le quinte del programma alcuni ragazzi e gli altri membri del cast venissero in qualche modo vessati dal presentatore e se queste situazioni fossero ripetute o se si tratta di episodi singoli. Un accertamento che potrebbe portare anche a conseguenze gravi per Diaco dal punto di vista professionale.

Mentre gli autori stessi di BellaMa’ - che non negano i modi a volte buschi e irrispettosi - e alcuni personaggi della tv hanno preso le difese del presentatore, la Lucarelli intanto continua a postare altre testimonianze di giovani che hanno lavorato nella trasmissione. Tra gli elementi sotto esame anche la telefonata con Le Iene registrata anche se non si trattava di una intervista ufficiale. «Quello che ho fatto si chiama giornalismo - aveva detto Diaco a sua difesa dopo l’intervista tanto criticata a Ravagnini -. la narrazione pubblica di Alberto, costruita da lui stesso sui suoi canali social, nelle interviste tv, nei suoi spettacoli teatrali e nelle clip che precedono il suo ingresso a Ballando, avrebbe suggerito a qualsiasi bravo o medio giornalista di chiedere spiegazioni sulla sua nuova avventura in un mondo, quello dell’eros, che prima da sacerdote non poteva sperimentare». Domande che invece hanno scatenato un’attenzione sull’operato stesso dell’intervistatore.