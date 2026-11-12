Positività in tv e arrivo dell’ia. Mediaset allarga i confini

Se siete tra coloro che sono rimasti incollati davanti al video a guardare la storia di Carlo Acutis, il santo ragazzino che predicava il messaggio di Gesù via web, allora sappiate che Canale 5 sta preparando altre fiction religiose. Non solo sui santi, ma anche su altre figure che, come spiega Pier Silvio Berlusconi, «hanno condotto una vita esemplare e trasmettono un messaggio positivo». Ancora non si è deciso su quali puntare, ma intanto il sogno dell’amministratore delegato di Mediaset (e Ceo di MFE) è di trasmettere Il mio nome è Carlo in simulcast nella stessa serata in Italia, Spagna e Germania, tradotto ovviamente nelle rispettive lingue. Così il santo Millenial potrebbe diventare il primo programma a tenere a battesimo il progetto «paneuropeo» di MFE (Media For Europe), il gruppo di Fininvest che ha reti televisive in Portogallo, Austria, Svizzera, oltre a Italia, Spagna e Germania. E che da gennaio farà partire Infinity come piattaforma streaming comune a tutte le tv della holding. Ed è con orgoglio che Pier Silvio, nell’incontro stampa di ieri mattina a Cologno Monzese, rivendica di aver avuto l’idea di realizzare il film tv che è arrivato al 29,6 per cento di share e che ha fatto il miracolo di balzare in cima alla lista dei programmi più visti dell’autunno, addirittura più di Doc.

Insomma, in questo mondo che l’Ia sta trasformando a velocità supersonica verso confini ancora sconosciuti, a premiare in televisione sono ancora la creatività, le idee, le persone. Intanto, per restare agli interessi degli spettatori italiani, nelle prossime settimane su Canale 5 si rivedranno This is me, il programma dove Silvia Toffanin intervista i concorrenti di Amici, gli show di Panariello Sotto l’albero e quelli de Il Volo.

Nel nuovo anno, come consueto, torneranno C’è posta per te e Chi vuol essere milionario e poi le due fiction Un mondo bellissimo con Vanessa Incontrada e la seconda stagione di A testa alta con Sabrina Ferilli.

Invece la messa in onda de L’Isola dei famosi in versione Selvaggia Lucarelli come conduttrice direttamente in spiaggia, non è stata ancora decisa. «Dobbiamo mettere a punto alcune cose - ha spiegato Pier Silvio - siamo in fase di montaggio, è un esperimento che ci permette di risparmiare molto». Non ci sarà né studio né commentatori, solo i naufraghi e un racconto di Lucarelli e Alvin. A Berlusconi jr. piacerebbe anche riportare in vita lo storico format Ok, il prezzo è giusto, per la cui conduzione è in pole-postion Ilary Blasi. «Ma Iva Zanicchi (che si era rammaricata di non essere stata interpellata - ndr) è benvenuta in qualsiasi forma», assicura l’ad Mediaset. L’obiettivo è di ripetere il grande successo della Ruota della fortuna, show che ha portato il prime time di Canale 5 a risultati Auditel straordinari e a confermare il primato di Mediaset in Italia quanto ad ascolti: tutta Mediaset insieme, nella fascia oraria 20,30-22,30, è al 39,5 per cento di share (dati 2026 fino al 7 novembre) contro il 36,1 della Rai (il 7,6 di Discovery, il 6,9 di Sky e il 6,5 de La7). A questo si aggiunge anche il dato dell’intera giornata dove Mediaset è al 38,2 e Rai al 36,3. Primato anche sui consumi digitali dove Mediaset detiene il 59 per cento tra il totale degli editori italiani, che significa 8,7 miliardi (da gennaio a ottobre) di video visti e dove Uomini e donne resta sempre in cime alla lista seguito da Temptation Island e Amici, cioè tutti i programmi di Maria De Filippi. Allargando la visione fuori dall’Italia, MFE risulta il primo gruppo in Europa quanto a pubblico con 5,5 milioni di spettatori medi nelle 24 ore.

Infine il capitolo «tele-mercato». Pier Silvio assicura che le porte di Mediaset «sono spalancate» per i «maestri» della tv come Enrico Mentana che lascerà La7, come da lui stesso annunciato, il 23 dicembre. E su Fabio Fazio, su cui pure si vocifera che potrebbe lasciare il 9, visto che nel 2027 scadrà il contratto, dice: «Ci conosciamo, a mio parere Discovery non se lo lascerà sfuggire, ma se deciderà di andarsene vedremo».