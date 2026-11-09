Report, Ranucci snobba tutti. E la Di Pasquale gli ricorda i suoi flop d’ascolto

La frattura a Report è sempre più evidente. Da una parte Claudia Di Pasquale, nuova conduttrice del programma di Rai 3, soddisfatta per gli ascolti della prima puntata. Dall’altra Sigfrido Ranucci, che non soltanto non ha seguito il debutto della nuova gestione, ma non si è neppure preso la briga di inviare un messaggio di auguri ai suoi ex colleghi. A confermare la distanza tra vecchia e nuova guardia è stata proprio la Di Pasquale, intervenuta a Un giorno da pecora su Radio 1.

“Siamo molto contenti di questo risultato, non ci siamo rimasti male, non sapevamo cosa aspettarci, era un’incognita”, ha spiegato la giornalista, parlando di un “passaggio delicato”. E a chi le ha chiesto se Ranucci avrebbe ottenuto risultati migliori, ha risposto senza nascondersi: “È possibile”. Del resto, l’ex conduttore è rimasto alla guida della trasmissione per quasi dieci anni. Ma la Di Pasquale ha ricordato anche il suo debutto nel 2017, quando la prima puntata raggiunse il 7% di share, con successive serate ferme al 5,5% o addirittura sotto il 5%. Ranucci, ha riconosciuto, è stato “bravissimo a far crescere gli ascolti nel corso del tempo”.

Ma il vero nodo resta quello dei rapporti personali. Alla domanda se l’ex collega le avesse scritto dopo la trasmissione, la Di Pasquale ha risposto senza giri di parole: “No, ho controllato ma non mi ha scritto nulla”. Se lo aspettava? “Sì”. Un silenzio che pesa ancora di più considerando il comportamento di Milena Gabanelli, che invece le aveva inviato un “in bocca al lupo” prima della messa in onda.

Ranucci, interpellato dall’Ansa, ha confermato di non aver seguito il programma: “Non ho visto Report. Stavo presentando il libro a Sabbioneta, nel meraviglioso Teatro all’Antica”. Nessun commento, dunque, sulla nuova conduzione. L’ex volto della trasmissione, oggi vicedirettore di Rainews24, ha preferito concentrarsi sui propri impegni, annunciando sui social un nuovo appuntamento con Spotlight.

La Di Pasquale, intanto, ha respinto anche le critiche di chi ha giudicato il nuovo Report più morbido: “Non sono assolutamente d’accordo”. L’inchiesta sul cantiere, ha rivendicato, è “forte e complessa, in assoluto stile Report”. Insomma, la nuova gestione difende il proprio lavoro, mentre Ranucci continua per la sua strada. E quel messaggio di auguri mai arrivato racconta, più di tante dichiarazioni, quanto sia profonda la spaccatura.