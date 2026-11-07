Report, ormai è guerra con Ranucci. Gabanelli fa gli auguri, la redazione lo infilza: “Chi ci tiene davvero...”

Il passaggio di consegne tra Sigfrido Ranucci e la nuova squadra di Report si sta trasformando in una resa dei conti a distanza, tra auguri negati, frecciate e messaggi tutt’altro che concilianti. L’ultimo capitolo dello scontro arriva direttamente dai social del programma, con una frase che ha tutto il sapore di una stoccata all’ex conduttore: “Chi ci tiene a Report ha lanciato un in bocca al lupo speciale”. Il riferimento è a Milena Gabanelli, che a differenza di Ranucci ha voluto manifestare il proprio sostegno alla nuova stagione. Una differenza di atteggiamento che non è evidentemente passata inosservata.

Chi ci tiene a Report ha lanciato un in bocca al lupo speciale.

Viva il lupo rispondiamo a Milena Gabanelli!

Report riparte: domani, 8 novembre alle 20.30 su Rai 3 pic.twitter.com/ib2bbvgxBk — Report (@reportrai3) November 7, 2026

Per comprendere la portata della frecciata bisogna riavvolgere il nastro di qualche giorno. Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, al via domani, i nuovi conduttori Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi avevano espresso il desiderio di ricevere un augurio dal loro predecessore. “Se abbiamo sentito Sigfrido Ranucci? No, a dire la verità non l’abbiamo sentito. Ci aspettiamo un in bocca al lupo, da lui come da tutte le persone che hanno partecipato a questa avventura di Report”, aveva spiegato Piervincenzi all’Adnkronos, aggiungendo: “L’endorsement e il sostegno di Milena Gabanelli ci hanno fatto molto piacere”.

Una mano tesa che Ranucci, però, ha preferito non stringere. L’ex volto di Report, oggi approdato a RaiNews24, ha riservato il proprio incoraggiamento esclusivamente alla nuova squadra: “Faccio in bocca al lupo ai ragazzi di Spotlight, che con passione e meno risorse stanno sputando sangue per realizzare un prodotto per il servizio pubblico”. E ancora: “E ringrazio il mio nuovo direttore Federico Zurzolo”. Nessuna parola per i colleghi rimasti a Report, nessun augurio ai due conduttori che ne hanno raccolto l’eredità.

Ed ecco che, a poche ore dalla ripartenza, arriva la replica social della trasmissione. L’augurio di Milena Gabanelli diventa l’occasione per sottolineare, con una formula apparentemente innocua, chi abbia dimostrato di tenere al programma. Il nome di Ranucci non compare, ma l’allusione è difficile da ignorare. Una frecciata che racconta meglio di tante dichiarazioni il clima tra l’ex conduttore e la redazione. Altro che passaggio di testimone all’insegna della cordialità: a Report volano gli stracci tra passato, presente e futuro.