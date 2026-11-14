The Voice Senior, chi è il vincitore Giovanni Scribano

È Giovanni Scribano il vincitore di The Voice Senior. Il musicista e cantante di Treviso, 60 anni, si è aggiudicato la settima edizione del talent canoro condotto da Antonella Clerici, portando alla vittoria – per la prima volta da quando è coach – Arisa, che ha creduto in lui sin dall’inizio. Nello studio di The Voice Giovanni, in arte Gianni, ha portato cuore, anima e voce e la sua interpretazione di “Ricordati di Me” di Antonello Venditti ha conquistato il pubblico. “Non so se sto sognando ma è bellissimo. Devo metabolizzare ancora ma è tanta roba, ho il cuore che mi scoppia”, ha detto subito dopo aver stretto tra le mani il premio.

Musicista e cantante di professione, con alle spalle anni di pianobar, serate e concerti in giro per l’Italia e non solo, Giovanni Scribano ha la musica nel sangue. Una passione nata da giovanissimo ma esplosa a 12 anni, grazie a un regalo dello zio: “Mi portò una chitarra, ho iniziato a suonarla e da quel momento non ho mai smesso”. Con gli anni la sua anima rock, coltivata grazie all’ascolto di band iconiche come Pink Floyd e Led Zeppelin, si è affinata portandolo ad allargare il suo repertorio a brani del cantautorato italiano e internazionale.

La musica, per Giovanni, non è stata però soltanto una passione e un mestiere, ma anche una compagna preziosa nei momenti più difficili della vita, quando ha dovuto affrontare la malattia. “Ho visto il mio corpo cambiare per le terapie, ma appena i capelli sono ricresciuti sono andato a suonare davanti alle persone. La musica mi ha salvato”, aveva raccontato nella clip di presentazione durante le selezioni del programma. Il sogno di partecipare a The Voice Senior si è concretizzato quest’anno, al compimento dei 60 anni. Alle Blind Auditions di ottobre Scribano si era presentato con “Più su” di Renato Zero, conquistando Clementino con Rocco Hunt e Arisa, che lo aveva accolto nel suo team.

Dopo il trionfo a The Voice Senior, ora Gianni Scribano sogna in grande: la vittoria gli ha infatti aperto le porte della discografia, grazie al contratto ottenuto con Warner Music Italy, che gli consentirà di pubblicare il suo primo album, che potrebbe includere anche il suo inedito, “Amami”, autoprodotto e uscito lo scorso 5 novembre.