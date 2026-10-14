Torna L’Eredità con Marco Liorni, quando inizia, le novità e chi sono le due nuove professoresse

Passaggio di testimone tra Pino Insegno e Marco Liorni. Da lunedì 19 ottobre Reazione a catena cede il posto nel preserale di Rai1 (a partire dalle 18.40) a L’Eredità. Il popolare game show torna in onda in una veste decisamente rinnovata in occasione dei venticinque anni di programmazione. Guai, però, a parlare di crisi dovuta al tempo che passa. “Si attribuisce alla soglia dei venticinque anni il raggiungimento della maturità…Ma si è ancora giovani…Questo discorso vale anche per ‘L’Eredità’: abbiamo voglia di fare sempre cose nuove senza adagiarci sugli allori”, ha dichiarato Marco Liorni sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, parlando della nuova edizione del format.

Le novità

Per celebrare il quarto di secolo de L’Eredità la Rai ha voluto rivoluzionare il programma con un nuovo gioco, due ballerini in studio ad affiancare le nuove professoresse e un maxi-premio aggiuntivo. Confermato solo il conduttore, Marco Liorni. Al suo fianco ci saranno invece quattro nuovi volti: due ballerini professionisti per gli stacchetti - Amedeo Monzo e Gabriele Riccio – e le due professoresse, Marta Antonucci, 22 anni modella ex Miss Roma 2023 alla prima esperienza televisiva, e Ofelia Passaponti, 26 anni senese e vincitrice di Miss Italia nel 2024. Oltre ai classici giochi a cui i telespettatori sono abituati, a partire da quest’anno ogni puntata si aprirà con il gioco inedito “Sbagliando s’impara”, che vedrà protagonisti tutti e sette i concorrenti, intenti a cimentarsi con domande sulla lingua italiana.

Il super-bonus

Per festeggiare il venticinquesimo anniversario del programma arriva anche il “Bonus 25 anni”, un premio speciale che sarà in palio nelle puntate in onda dal 19 ottobre al 22 novembre 2026. Nel corso di ogni serata, una delle quattro sfide a tempo di “Scalata doppia” verrà abbinata casualmente a un maxi-premio da 25 mila euro. Chi si aggiudicherà la sfida conquisterà il diritto al premio extra, che non andrà, però, ad aggiungersi immediatamente al montepremi provvisorio del concorrente. Il bonus entrerà infatti in gioco solo alla Ghigliottina: per incassarli, il concorrente dovrà prima diventare Campione di puntata e raggiungere il gioco finale. In quel caso, la somma verrà aggiunta al montepremi iniziale con cui affronterà la sfida conclusiva.