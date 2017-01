Buckingham Palace infuriato con Kate: la mamma della Duchessa usa la sua foto per pubblicizzare l'azienda

Pioggia di critiche per Kate Middleton: la mamma della duchessa ha usato una sua immagine di quando era piccola per promuovere la sua azienda.

Carole Middleton, madre della duchessa di Cambridge e titolare dell'azienda di oggettistica per le feste Party Pieces, ha infatti deciso di celebrare i 30 anni della sua azienda con una campagna pubblicitaria in cui compare una foto scattata nel 1989. Ad essere ritratta, insieme ai fratelli e contornata dai prodotti dell'azienda, c'è anche Kate (a destra dell'immagine, ndr), che all'epoca aveva appena 7 anni.

Nonostante si tratti di una foto di famiglia, scrive HuffingtonPost, a Buckingham Palace l'operazione non è piaciuta e anzi è stata giudicata come uno " sfruttamento dell'immagine di un membro della famiglia reale per scopi commerciali" . Inoltre, nel testo di accompagnamento allo scatto, pubblicato sul sito dell'azienda, Carole cita più volte la figlia, sottolineandone il coinvolgimento negli affari dei Middleton.

Le scelte della mamma della Duchessa hanno creato parecchio scalpore nella famiglia reale inglese, ma non è una novità che il rapporto tra Carole e i reali d'Inghilterra non sia dei migliori. La famiglia di William, infatti, ha sempre avuto il sospetto che mamma Middleton volesse arricchirsi sulle spalle di Kate. E questo epidodio, di certo, non va a suo favore. (Guarda la foto)