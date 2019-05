Cadice, la lite poi la rissa choc: arrestati 4 italiani in Erasmus

Un giovane di Cadice è ora sedato e in prognosi riservata dopo aver subito un'aggressione brutale a Punta de San Felipe; attualmente quattro cittadini italiani sono in stato di fermo nella stazione di polizia di San Fernando, in attesa di essere portati davanti al giudice. I quattro giovani sarebbero studenti appartenenti al programma Erasmus. I fatti sono avvenuti verso le ore 6:15 di questa mattina, quando all'interno di una nota sala nella zona ricreativa della città è scoppiata una rissa. I battibecchi sono sfociati poi con il ricorso alla violenza. Attualmente sono ancora sconosciute le cause.

L'aggressione

Ad un certo momento uno degli italiani ha dato un pugno al giovane spagnolo, successivamente caduto a terra. Dopodiché un altro si è avvicinato e ha dato un terribile calcio alla testa del ragazzo, incosciente alle grida dei suoi amici che hanno cercato di sollevarlo senza successo e hanno richiesto immediatamente l'intervento di un'ambulanza.

La polizia locale si è prontamente recata sul posto e - dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti - ha deciso di fermare i quattro italiani in attesa di determinare il loro coinvolgimento nei fatti e l'intera sequenza degli eventi.

Al momento il giovane rimane in uno stato riservato e le prossime 48 ore potrebbero risultare fondamentali per determinare se è in grado di recuperare in modo soddisfacente o se ha subito qualche tipo di conseguenza a seguito della brutale aggressione.

Un video è stato diffuso da Diario de Cadiz: avvisiamo i nostri lettori che le seguenti immagini potrebbero urtare la loro sensibilità.