«Dove sono finiti i miei soldi?». Vincenzo Presutto, ex senatore grillino, guida la rivolta degli epurati. «Io quei 120mila euro, forse anche di più, li ho dati all’associazione Movimento 5Stelle, non a Conte. Parliamo complessivamente di milioni: con Beppe le restituzioni finivano ai territori, soprattutto per iniziative sociali, ci si confrontava nei meetup, si valutavano insieme le priorità. Cosa ne ha fatto Conte? Mi sono pentito di averli versati, erano finanze destinate al vecchio Movimento, appartenevano a un progetto che non esiste più».Presutto, commercialista, revisore legale e da poche ore laureato in giurisprudenza («massimo dei voti e menzione accademica, 110 e lode»), dal 2018 al 2022 ha fatto parte della V Commissione permanente Bilancio.Era tra i 15 senatori M5s che hanno votato per la rielezione di Sergio Mattarella e che sono stati fatti fuori da Conte. «Non rivoglio quei soldi, sottolinea Presutto, «ma non li ho donati perché l’attuale leader del partito li usasse a piacimento. Pretendo di essere informato. Non parlo della sede a Campo Marzio da 12mila euro al mese, quella la pagheranno coi soldi dei gruppi parlamentari, sono certo. Ma il resto? Chiedo trasparenza, la vogliono anche i vecchi iscritti». Dietro a Presutto ci sono diversi ex colleghi che oggi preferiscono non comparire, e tra questi ce n’è uno ancora in carica: «Io sto con Conte», ci dice, «e sono convinto delle sue idee, lo voglio sottolineare, però è anche vero che una volta il restitution era un’altra cosa...». Presutto martedì non sarà all’Hotel Forum, a Roma, dove Grillo oltre ad Andrea Stroppa, collaboratore di Musk, ha convocato alcuni fedelissimi. Tra questi, a quanto ci risulta, ci sarà anche l’ex senatore Nicola Morra, che è stato presidente della commissione antimafia. Con lui il vecchio collega Elio Lannutti, l’ex deputato Marco Bella, incerta la presenza di Alessio Villarosa (vicino a Di Battista), sottosegretario nel Conte I e II, certa invece quella dell’ex senatore Emanuele Dessì, che ci dice: «Se Beppe viene a Roma e ha un po’ di tempo da dedicare a un vecchio amico lo vado a trovare volentieri. Il mio unico desiderio, in questo momento», aggiunge, «è di avere, l’anno prossimo, un simbolo su cui mettere una X». Al simbolo ci torniamo subito.Come funziona il reclutamento per la capitale ce lo spiega un ex parlamentare ancora in forse: «Non è Beppe che chiama, ma il suo staff. Non sappiamo di preciso chi ci sarà, lo stiamo scoprendo dalla stampa, poi è chiaro che tra di noi ci scambiamo dei messaggi per avere conferma. Comunque, questo ve lo posso dire, Beppe è davvero determinato e molto fiducioso di riavere il simbolo, d’altronde è suo, c’è la sentenza di Genova del 2021, passata in giudicato, che parla da sé». La prossima udienza è in programma il 12 gennaio. Di mezzo non c’è solo il simbolo: come il Giornale ha spiegato ieri, qualora il fondatore vincesse la causa potrebbe rivalersi sul patrimonio del Movimento, compreso il 2x1000 che solo nel 2025 ha fruttato tre milioni 171mila euro.L’eventualità era stata sottovalutata da Conte il quale ha pronto da mesi il nome alternativo del movimento, “Nova”, usato all’assemblea costituente del 2024 e a settembre quando alla convention di Milano non è stata esposta neanche una bandiera del Movimento; ma ora l’idea di una campagna elettorale con fondi ridotti spaventa anche i parlamentari che scalpitano per la rielezione: dovrebbero fare affidamento solo sulle proprie risorse.Parliamo col sondaggista Livio Gigliuto, presidente dell’Istituto Piepoli: «Lo storico elettorato dei Cinquestelle è molto più legato al simbolo che al fondatore, che ovviamente ha un grande peso ma non è mai sceso in campo in prima persona, ha sempre fatto il padre nobile e infatti ha dichiarato che pure stavolta sarebbe questo il progetto, quello di donare il Movimento a un gruppo under 25». Simbolo e soldi. Passa tutto da qui.