Al Giornale pensavamo da tempo a una campagna per salvare il Natale. Poi, poche ore prima di cominciare, la cronaca ci ha regalato il manifesto perfetto: il sindaco Sala ha piazzato davanti al Duomo di Milano un albero di Natale senza Natale. Si chiama Albero del Dono. Sotto la Madonnina, che per ora non è stata ribattezzata Statua dell’Accoglienza.

Il Natale è la più grande festa della civiltà cristiana e dell’Occidente. C’è chi aspetta la nascita di Gesù e chi l’apertura dei negozi. La Messa di mezzanotte e il cenone, il presepe e Babbo Natale, le tradizioni pagane che il cristianesimo ha saputo accogliere senza bisogno di un assessore all’inclusione. Le grandi città del mondo libero fanno a gara a chi accende più luci. Milano, invece, a chi spegne più parole.

Non occorre essere credenti per capire che cosa stiamo perdendo. Quello che si spaccia per laicità è, a mio avviso, la resa culturale all’islamismo radicale, il cui progetto non è convivere con il nostro modello di vita, ma sostituirlo. E la sinistra, che ormai trova offensiva la storia di casa sua, gli spiana la strada chiamando progresso la propria ritirata.

Da oggi il Giornale racconterà ogni giorno perché il Natale è la cosa più importante che abbiamo. Perché in quella nascita si incontrano il passato e il futuro, la tradizione e la rivoluzione. Gesù, per chi crede, è il figlio di Dio. Ma anche per chi non crede è il simbolo di un mondo nuovo, di una civiltà in cui la persona viene prima del potere. Anche il futuro, a Natale, ha una data di nascita. Difendere il Natale non significa tornare indietro. Significa rifiutarsi di andare avanti diventando qualcun altro. Aiutateci. Abbonatevi al Giornale, regalatelo ai vostri amici. Perché nessun albero senza radici può avere rami tanto forti da abbracciare il cielo.