Due ragazzi di 17 anni sono rimasti gravemente feriti in seguito a un attacco russo con droni sulla città di Synelnykove, nella regione di Dnipropetrovsk. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. Secondo quanto riferito dall’amministrazione militare regionale, le forze russe hanno colpito la regione in oltre 40 occasioni, provocando il ferimento di altre quattro persone nei distretti di Nikopol e Pavlohrad. Si registrano danni anche ad abitazioni, attività commerciali, magazzini e veicoli.