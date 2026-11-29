Nuova ondata di attacchi russi nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. Secondo le autorità locali, almeno sei persone sono rimaste ferite, tra cui due minorenni in gravi condizioni.
Ucciso dai russi l'ultimo abitante del villaggio di Tiahynka
“Le forze russe hanno ucciso l’ultimo abitante rimasto del villaggio di Tiahynka, nella regione di Kherson, in prima linea nel conflitto, dopo il ritorno a casa nonostante avesse ricevuto una minaccia di morte scritta”. Lo ha riferito Mykola Yatsenko, capo dell’amministrazione militare del villaggio di Tiahynka", come riportato dal The Kyiv independent.
Raid russo su Synelnykove: gravemente feriti due 17enni
Due ragazzi di 17 anni sono rimasti gravemente feriti in seguito a un attacco russo con droni sulla città di Synelnykove, nella regione di Dnipropetrovsk. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. Secondo quanto riferito dall’amministrazione militare regionale, le forze russe hanno colpito la regione in oltre 40 occasioni, provocando il ferimento di altre quattro persone nei distretti di Nikopol e Pavlohrad. Si registrano danni anche ad abitazioni, attività commerciali, magazzini e veicoli.