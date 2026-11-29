Domenica 29 novembre la Spagna torna alle urne in anticipo perché Pedro Sánchez ha perso la maggioranza su una delle questioni più sentite dagli elettori, la casa. A ottobre il Congresso gli ha bocciato due decreti nel giro di una sola giornata. A mandare sotto il governo sono stati i nazionalisti catalani e baschi sui quali il premier aveva contato per restare alla Moncloa. È qui che si misura il declino politico di Sánchez. Nel 2018 era riuscito a mettere d’accordo partiti lontanissimi pur di mandare a casa Mariano Rajoy. Nel 2023 aveva conservato il governo persino dopo essere arrivato secondo alle elezioni. Oggi chiede agli spagnoli un’altra maggioranza dopo averne guidata una incapace, in tre anni, di presentare una nuova legge di bilancio. E il socialista che conquistò il potere sulla questione morale si ripresenta agli elettori con un ex ministro condannato per corruzione e il suo successore ai vertici del partito sotto inchiesta.

La storia comincia nell’autunno del 2016, quando a dare per finito Sánchez furono i suoi stessi compagni di partito. Si era opposto a un altro governo del popolare Rajoy e il Psoe lo costrinse a lasciare la segreteria. Pochi mesi dopo tornò a chiederla agli iscritti e vinse le primarie. Nel giugno 2018, dopo la sentenza sul caso di corruzione Gürtel che aveva investito il Partito popolare, fu lui a presentare la mozione di sfiducia contro Rajoy. Raccolse i voti di Podemos e delle formazioni basche e catalane. Il premier al quale si era rifiutato di spianare la strada gli lasciò direttamente il posto.

Uno dei primi a fare i conti con il nuovo inquilino della Moncloa fu Matteo Salvini. Nel giugno 2018 l’Italia negò lo sbarco all’Aquarius e Sánchez offrì il porto di Valencia ai 629 migranti a bordo. Il gesto ebbe una risonanza europea e permise al socialista di accreditarsi come l’alternativa alla linea italiana sui porti. Tre anni dopo, però, furono circa novemila le persone che entrarono dal Marocco nell’enclave spagnola di Ceuta. Madrid dovette fare i conti con il peso di Rabat sul controllo della propria frontiera. Nel 2022 Sánchez cambiò una posizione storica della diplomazia spagnola, aprendo al piano marocchino di autonomia per il Sahara occidentale.

In patria, intanto, l’alleanza con Unidas Podemos aveva prodotto alcune delle misure che ancora oggi Sánchez può rivendicare. Negli anni della pandemia sono arrivati il reddito minimo, la riforma del lavoro e il ritorno all’indicizzazione delle pensioni all’inflazione. Anche alla vigilia del voto l’economia resta il suo argomento migliore, se così si può dre: nel terzo trimestre del 2026 il Pil spagnolo è cresciuto del 2,7% rispetto a un anno prima, secondo la stima preliminare dell’istituto nazionale di statistica. Più difficile per il premier difendere la legge simbolo di quella stagione, la solo sí es sí sul consenso sessuale. La revisione delle pene ha comportato, nei casi in cui la nuova disciplina era più favorevole ai condannati, 1.233 riduzioni di pena e 126 scarcerazioni. Per correggere una legge voluta dal suo governo, Sánchez ha dovuto cercare i voti del Partito popolare. Alla Camera i suoi alleati di Unidas Podemos gli hanno votato contro.

Il capolavoro di sopravvivenza parlamentare risale al 2023. Alle elezioni era arrivato primo il popolare Alberto Núñez Feijóo, ma i sette voti decisivi per l’investitura riuscì a procurarseli Sánchez. Appartenevano ai deputati di Junts, il partito di Carles Puigdemont. Il prezzo fu l’amnistia per gli indipendentisti catalani, della quale gli elettori socialisti non avevano trovato traccia nel programma su cui avevano appena votato. Il premier l’ha difesa in nome della riconciliazione e può ricordare che, alle regionali catalane del 2024, i socialisti di Salvador Illa hanno vinto e i separatisti hanno perso la maggioranza. Resta la singolarità di un accordo che ha permesso agli uomini di Puigdemont, ridimensionati dagli elettori a Barcellona, di conservare a Madrid un potere di veto su questioni che riguardano tutti gli spagnoli. A cominciare dagli affitti.

Con una maggioranza così fragile in casa, Sánchez ha cercato spazio all’estero. Nel maggio 2024 ha riconosciuto lo Stato palestinese. Nel 2026 ha negato agli Stati Uniti l’uso delle basi di Rota e Morón per le operazioni contro l’Iran, affrontando lo scontro con Donald Trump. Scelte che hanno sicuramente dato alla Spagna una voce riconoscibile e al premier un seguito nella sinistra europea. Assai meno fortunato il confronto con Giorgia Meloni, proprio sul terreno dell’immigrazione che Sánchez aveva scelto per il suo debutto internazionale.

Nell’estate del 2026 a Ceuta sono entrate irregolarmente circa 80 mila persone. Pochi mesi prima Madrid aveva avviato una regolarizzazione straordinaria per una platea stimata in mezzo milione di stranieri già presenti nel Paese. Di fronte alla crisi di Ceuta, Roma ha ripristinato i controlli sui passeggeri in arrivo dalla Spagna e Madrid ha risposto facendo altrettanto con chi arrivava dall’Italia. Il peso dei due governi si è visto a Bruxelles: sotto la richiesta di Meloni di convocare un vertice europeo c’erano le firme di altri 21 leader. Sánchez ha inviato una lettera separata. Ci sono voluti più di due mesi per arrivare a una tregua sui controlli. E a quattro giorni dal voto è toccato alle Canarie chiedere aiuto a Madrid. Dopo quasi tremila arrivi in due giorni a El Hierro, il presidente dell’arcipelago ha chiesto un ospedale da campo. Il governo ha disposto l’invio dell’Unità militare di emergenza.

Il conto politico più pesante per Sánchez porta però il nome di José Luis Ábalos. Ministro dei Trasporti e responsabile dell’organizzazione del Psoe, era uno degli uomini ai quali il premier aveva affidato il partito. A giugno il Tribunale supremo lo ha condannato a 24 anni e tre mesi per le tangenti sulle forniture di mascherine durante la pandemia e per l’assunzione di due sue conoscenti in aziende pubbliche. Santos Cerdán, che da Ábalos aveva ereditato l’incarico nel Psoe, è a sua volta indagato per presunte commissioni sugli appalti pubblici. Per il leader che aveva chiesto a Rajoy di rispondere politicamente degli scandali del suo partito, diventa difficile sottrarsi a una domanda persino più circoscritta: con quale criterio ha scelto, uno dopo l’altro, gli uomini ai quali ha consegnato l’organizzazione del suo?

Quando un’inchiesta ha coinvolto la moglie Begoña Gómez, è stato lo stesso Sánchez a portare la vicenda sul terreno politico. Nell’aprile 2024 ha scritto una lettera agli spagnoli e sospeso gli impegni per cinque giorni, il tempo che si era dato per decidere se restare alla Moncloa. È rimasto. Lo scorso settembre Gómez è stata rinviata a giudizio per presunto traffico di influenze e malversazione. Il fratello del premier, David, ha invece presentato appello contro la condanna in primo grado a nove anni di interdizione dagli impieghi pubblici per le modalità della sua assunzione a Badajoz. In campagna elettorale è stato ancora Sánchez a riaprire il confronto con la magistratura, prospettando la grazia per l’ex procuratore generale Álvaro García Ortiz, condannato per rivelazione di segreti.

A far saltare la legislatura è bastato molto meno di una sentenza del Supremo. A ottobre, chiamati a votare sui due decreti per la casa, gli uomini di Puigdemont ne hanno affossato uno e i nazionalisti baschi si sono opposti a quello sugli affitti. Sánchez ha sciolto le Camere. Tre anni prima aveva trovato il modo di soddisfare le richieste di sette deputati catalani fino a concedere un’amnistia che non aveva promesso. Una famiglia spagnola in attesa di una risposta sul caro affitti ha avuto dal suo governo una data per tornare a votare.