Un normale fine settimana si è trasformato in tragedia nell’area metropolitana di Napoli. Michelle Valentino, una 14enne di Tavernanova (frazione di Casalnuovo), ha perso la vita nella notte tra sabato 28 e domenica 29 novembre, presumibilmente a causa di uno shock anafilattico. Si era recata con due amichette in una pizzeria da asporto di Casalnuovo dove aveva ordinato dei tranci di margherita che aveva consumato sul posto. Era allergica al lattosio, e sulla pizza erano rimasti dei residui di mozzarella che sono stati sufficienti per provocare una grave crisi.

Michelle ha accusato un malessere una volta tornata a casa. La crisi, purtroppo, non le ha lasciato scampo. Una volta tornata a casa, la 14enne ha cominciato a manifestare i sintomi di una grave reazione allergica. Le sue condizioni respiratorie sono drammaticamente peggiorate e a nulla sono valsi i farmaci somministrati (adrenalina) dalla madre. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale di Casalnuovo, che hanno prestato i primi aiuti, cercando un defibrillatore e praticando il massaggio cardiaco.

Si è trattato di una disperata corsa contro il tempo. Gli operatori sanitari del 118, accorsi dopo la chiamata, hanno trasportato d’urgenza la giovane al vicino pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori. Purtroppo, arrivati alla clinica, il quadro clinico era già compromesso. I medici della struttura hanno solo potuto constatare il decesso della ragazzina. Non è stato possibile fare nulla per salvarle la vita.

Sulla triste vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Acerra, che potranno contare sulla collaborazione dei colleghi del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna. Gli uomini dell’Arma hanno il compito di capire che cosa ha causato la morte della ragazza. In queste ore, stanno acquisendo preziose testimonianze e verificando ogni passaggio della serata.

Tutto fa pensare a un grave shock anafilattico. Secondo alcune indiscrezioni, riportate da Il Mattino, Michelle sarebbe stata allergica ai derivati del latte e, al momento di mangiare la pizza, avrebbe rimosso la mozzarella presente, credendo che ciò sarebbe bastato a evitare la crisi. Tutto è ancora da verificare.

Michelle Valentino avrebbe compiuto 15 anni a gennaio. Amava ridere e scherzare con le sue amiche e viveva con i genitori e un fratellino di 10 anni.