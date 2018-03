Maltempo, nevica in tutto il Centro- Nord. Temperature in rialzo al Sud

La neve imbianca tutto il Centro-Nord. A Torino e Milano ha nevicato nella notte ma non sono state registrate emergenze. Anche Bologna, Genova e Firenze si sono svegliate sotto una coltre bianca. Nel corso della giornata sono attese altre precipitazioni nevose in pianura con possibile formazione di ghiaccio al suolo.

Milano si è preparata alle nevicate previste fino a venerdì con 172 mezzi spargisale. Pochi, al momento, i centimetri caduti, che non stanno causando disagi: i mezzi di trasporto sono regolari e il piano antineve sembra funzionare. Nelle prossime ore è attesa altra neve sulla città. Per quanto riguarda i treni, Rfi ha deciso di tagliare, in via preventiva, il numero delle corse. In Lombardia circolerà il 70 per cento dei regionali, mentre per quanto riguarda l'Alta velocità sarà garantito l'80% dei treni sulla direttrice Milano-Roma-Napoli.

Nel capoluogo piemontese sono caduti 8-10 centimetri in città e fino a 15 in collina e sono entrati in azione 40 mezzi spargisale. Le scuole sono regolarmente aperte e la Polizia municipale ha aumentato il numero delle pattuglie in reperibilità notturna e ha raddoppiato il numero di quelle in servizio diurno.

Da questa notte una nevicata sta interessando tutto il Veneto. Il maltempo sta causando disagi, con ritardi nei trasporti via bus.

Scuole chiuse in Toscana. Nella notte la Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze ha registrato nevicate diffuse, generalmente deboli. "Si attende un'intensificazione delle nevicate nelle prossime ore - segnala il consigliere delegato alla Protezione civile, Angelo Bassi -. Saranno possibili accumuli intorno ai 2-4 cm o localmente superiori sui rilievi. Si raccomanda di prestare attenzione alla guida".

L'ondata di gelo siberiano ha invece le ore contate al Centro-Sud dove è atteso un sensibile rialzo delle temperature: a Palermo oggi si registrano 20 gradi. Scuole ancora chiuse in Calabria e a L'Aquila, mentre nelle altre regioni la situazione è tornata alla normalità.

I trasporti

Forti i disagi su tutta la linea ferroviaria del Paese. In Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana circolerà il 50% dei treni regionali. Lo ha reso noto ieri Rfi sottolineando che "la riduzione si rende necessaria" alla luce delle "previsioni di nevicate e fenomeni di gelicidio, per garantire una migliore regolarità del servizio ferroviario" . L'azienda ha attivato " lo stato di emergenza grave dei piani neve e gelo" su Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche alla luce del bollettino meteo della Protezione Civile.

In altre quattro regioni - Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Marche e Lazio - circolerà invece il 70% dei convogli regionali, mentre per quanto riguarda l'Alta velocità Rfi sostiene che sarà garantita la circolazione dell'80% dei treni sulla direttrice Milano-Roma-Napoli. L'azienda ipotizza un ritorno alla normalità della circolazione ferroviaria a partire da venerdì 2 marzo.