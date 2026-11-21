Due giorni fa tre agenzie federali — FBI, Department of Homeland Security (DHS) e Transportation Security Administration (TSA) — hanno trasmesso congiuntamente un rapporto informativo alle compagnie aeree commerciali, agli operatori cargo e agli aeroporti statunitensi.

La Cnn ha ottenuto una copia del documento, nel quale vengono segnalati messaggi diffusi da affiliati e sostenitori di Al Qaeda che celebrano il tentato dirottamento del volo Flydubai del settembre scorso e invitano a replicare azioni analoghe contro interessi statunitensi, israeliani ed ebraici. Una fonte delle forze dell’ordine ha precisato alla Cnn che, al momento, non risultano minacce specifiche e credibili in corso: i funzionari condividono regolarmente informazioni di questo tipo con compagnie aeree e aeroporti e l’avviso, infatti. è stato pubblicato proprio prima della settimana di viaggi più intensa dell’anno, motivo per cui così tante persone lo stanno cercando stasera.

Il rapporto è stato diffuso alla vigilia del Ringraziamento, una delle settimane più intense per il traffico aereo americano. Si stima che per il 24–30 novembre 2026 saranno circa 6 milioni i passeggeri sui voli domestici statunitensi.

La Cnn riferisce che il rapporto invita gli operatori del settore a prestare attenzione a comportamenti anomali, richieste ingiustificate di informazioni sulle procedure di sicurezza e scomparsa inspiegabile di dotazioni o credenziali aeroportuali. L’obiettivo è rafforzare la capacità di individuare potenziali minacce prima che si concretizzino. L’FBI ha, tuttavia, rifiutato di commentare.

Nel documento, si legge che sebbene storicamente gli individui ispirati da organizzazioni terroristiche straniere non si siano mobilitati direttamente per ricorrere alla violenza in risposta agli appelli all’azione “hanno dimostrato la capacità di mobilitarsi rapidamente e con poco o nessun preavviso”. Le agenzie descrivono il messaggio come qualcosa che “ribadisce le narrazioni di lunga data di Al Qaeda” sullo sfruttamento dell’accesso all’aviazione, sull’elusione dei controlli di sicurezza e sull’utilizzo di aerei commerciali negli attacchi.

Pur non generando un innalzamento tecnico del livello nazionale di allerta, la nota ha invitato gli operatori del trasporto aereo a rafforzare le procedure di prevenzione, con particolare attenzione al rischio di insider threat — ossia minacce provenienti da personale che dispone di credenziali di accesso alle aree riservate degli aeroporti o agli aeromobili.

Il rapporto, elenca alcuni segnali di allarme: persone che cercano di eludere le procedure di sicurezza; persone che chiedono informazioni dettagliate sulle operazioni di volo o sulla sicurezza senza un valido motivo; insolita insistenza nel gestire personalmente determinati bagagli; radio di bordo, badge di accesso o uniformi smarriti o rubati.