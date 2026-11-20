“Si è trattato del primo incontro trilaterale in assoluto tra i leader di Stati Uniti, Russia e Cina” ma “quando ci sono andato non avevo intenzione che si parlasse di Yalta”. Winston Churchill, Stalin, Roosevelt: è stato un evento importante, non ci ho pensato, ci sono andato semplicemente pensando ‘mi trovo benissimo con queste due persone, appianeremo le nostre divergenze, siamo già riusciti a farlo in passato’ - spiega -. All’improvviso ho visto che voi (giornalisti, ndr) ne parlavate come se fosse stato il più grande incontro, allora ho capito quanto fosse importante. Un evento straordinario, un onore rappresentare l’America in questa occasione e penso che sia stata rappresentata molto bene. Abbiamo fatto progressi incredibili in un sistema molto difficile”.