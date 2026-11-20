Donald Trump torna a parlare dalla Casa Bianca dopo il vertice in Cina, affrontando le guerre in Iran e Ucraina. Il presidente americano sostiene che Teheran voglia raggiungere un accordo, ma a condizioni inaccettabili per Washington, e ribadisce che impedire all’Iran di dotarsi dell’arma nucleare resta una priorità. Trump ammette che la guerra ha contribuito alla sconfitta dei repubblicani alle elezioni di metà mandato, ma assicura che rifarebbe la stessa scelta. Quanto all’Ucraina, riferisce che Putin avrebbe espresso la volontà di arrivare a una soluzione diplomatica, pur riconoscendo che il forte odio tra il leader russo e Zelensky rende difficile la fine del conflitto.
"Andato a trilaterale con Xi e Putin non pensando a Yalta"
“Si è trattato del primo incontro trilaterale in assoluto tra i leader di Stati Uniti, Russia e Cina” ma “quando ci sono andato non avevo intenzione che si parlasse di Yalta”. Winston Churchill, Stalin, Roosevelt: è stato un evento importante, non ci ho pensato, ci sono andato semplicemente pensando ‘mi trovo benissimo con queste due persone, appianeremo le nostre divergenze, siamo già riusciti a farlo in passato’ - spiega -. All’improvviso ho visto che voi (giornalisti, ndr) ne parlavate come se fosse stato il più grande incontro, allora ho capito quanto fosse importante. Un evento straordinario, un onore rappresentare l’America in questa occasione e penso che sia stata rappresentata molto bene. Abbiamo fatto progressi incredibili in un sistema molto difficile”.
"Senza accordo di sicurezza non si parla di sicurezza"
“Non voglio parlare di condizioni di sicurezza (per l’Ucraina) senza un accordo, quando lo avremo ne parleremo”.
"Putin vuole fine guerra, ci sono ottime possibilità"
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che il presidente russo Vladimir Putin ha espresso la volontà di porre fine, per via diplomatica, alla guerra tra Russia e Ucraina. “I colloqui stanno andando molto bene. Penso che ci siano davvero ottime possibilità di farcela”.
"Un risultato storico sul nucleare a Shenzhen"
Un risultato storico della trilaterale a Shenzhen è che “abbiamo raggiunto un accordo”, secondo cui “un conflitto nucleare non dovrò mai accadere”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un punto stampa a Washington. “Io ho acconsentito a dimezzare le testate nucleari. E’ difficile dirlo se sei il primo, il meglio armato”, ha aggiunto.
"Chi vince su IA vince su tutto"
“Io e Xi abbiamo concordato dimettere paletti congiunti sull’intelligenza artificiale”. Lo ha detto Donald Trump in conferenza stampa. “Non è intelligenza artificiale. È qualcosa di ‘super’. Il problema è che potrebbe essere fin troppo ‘super’... Chiunque si aggiudichi l’Ia, vince. Tenetelo a mente”, ha aggiunto.
Trump: "Putin vuole che la guerra finisca con mezzi diplomatici"
‘Putin mi ha detto che vuole che la guerra finisca con mezzi diplomatici’. Lo ha detto Donald Trump dopo l’incontro con il leader del Cremlino in Cina.