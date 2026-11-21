Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia ed ex direttore dei servizi segreti, è morto. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si è tolto la vita nella sua casa di campagna, dove si era recato da solo. A dare l’allarme la famiglia, preoccupata perché non riusciva più a mettersi in contatto con lui. I familiari avrebbero quindi avvisato la polizia. De Gennaro è stato trovato senza vita nella mattinata di sabato 21 novembre. La morte arriva a pochi giorni dal suo coinvolgimento nell’inchiesta della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi legati alla strage di via D’Amelio e alla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. Secondo la ricostruzione del Corriere, l’ex capo della Polizia era profondamente scosso dalla vicenda giudiziaria. Non risultano tuttavia accertati i motivi del gesto. Proprio nei giorni scorsi i magistrati nisseni avevano chiesto per De Gennaro gli arresti domiciliari, ipotizzando il reato di depistaggio. Il giudice per le indagini preliminari aveva però respinto la richiesta, spingendo la Procura a presentare appello al Tribunale del Riesame, davanti al quale era fissata un’udienza per il primo dicembre. Al centro delle contestazioni della Procura c’erano presunte pressioni esercitate sull’ex collaboratore di giustizia Salvatore Contorno affinché non rendesse dichiarazioni ai magistrati e l’ipotizzato occultamento di documentazione relativa alle indagini.

De Gennaro era stato uno dei principali protagonisti degli apparati di sicurezza italiani. Dopo una lunga carriera nella lotta alla criminalità organizzata, durante la quale aveva lavorato anche a fianco di Giovanni Falcone, aveva guidato la Polizia di Stato dal 2000 al 2007, per poi assumere la direzione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Successivamente aveva ricoperto anche la presidenza di Finmeccanica, poi Leonardo.