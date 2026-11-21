L’ex comandante della Costa Concordia, Francesco Schettino, dopo oltre 9 anni di reclusione nel carcere di Rebibbia, ieri sera è uscito dal carcere intorno alle 20 ed è tornato in libertà con l’affidamento ai servizi sociali. La decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma è arrivata al termine di un esame attento del percorso rieducativo e della condotta tenuta durante la detenzione, che è stata valutata in modo positivo, tanto da permettere all’ex comandante di accedere alle misure alternative.

“La soddisfazione è tanta. A nostro parere c’erano tutti i requisiti perché venisse concessa questa misura alternativa”, ha dichiarato a QN l’avvocata grossetana Francesca Carnicelli che ha seguito il caso di Schettino. Il provvedimento non cancella la condanna definitiva né le responsabilità accertate, ma consente di scontare la pena residua all’esterno del carcere attraverso un programma di reinserimento sociale. La condanna di Schettino è diventata definitiva nel per sentenza della Corte di Cassazione, che ha determinato per lui una pena detentiva di 16 anni e un mese per il naufragio della Costa Concordia, avvenuto il 13 gennaio 2012 davanti alle coste dell’Isola del Giglio.

Morirono 32 persone in quell’occasione su 4200 che si trovavano a bordo della nave che stava compiendo una crociera nel Mediterraneo. Giunto davanti all’isola del Giglio, prospiciente le coste di Grosseto, l’allora comandante decise di fare un “inchino”, ossia avvicinò la nave all’isola me renderle omaggio ma non tenne conto della presenza degli scogli delle “Scole” e alle 21.45 li urtò violentemente. La nave imbarcò acqua a poche centinaia di metri dalla riva ma non ci fu nulla da fare per le persone che rimasero intrappolate: in poco tempo l’enorme imbarcazione si piegò sul fianco e rimase così adagiata per anni, a triste memoria di un evento drammatico. Schettino non si è reso responsabile solo della manovra azzardata che ha poi portato alla tragedia ma anche di una serie di comportamenti successivi, tra i quali l’abbandono nella nave. Durante il processo sono stati accertati i pesanti ritardi e le omissioni nella gestione dell’emergenza e dei soccorsi durante le fasi cruciali dell’evacuazione.