Nella notte italiana, nella base aerea di Sigonella è scattato l’allarme droni: la notizia è stata pubblicata su X dall’account social britannico DefenceGeek, secondo il quale ai voli militari statunitensi diretti alla base è stato consigliato di valutare altre opzioni di rotta. A una cisterna volante KC135 Stratotanker sarebbe stato ordinato di interrompere l’atterraggio e dirigersi ad Aviano. L’aereo sarebbe poi però atterrato regolarmente a Sigonella. Non è al momento chiaro se l’episodio sia stato gestito o se si sia trattato di un falso allarme.

I velivoli senza conducente avrebbero sorvolato sia la base che gli alloggi: non è al momento noto se i droni siano riusciti ad allontanarsi prima di essere intercettati o se siano caduti all’interno della base americana. Le indagini sono tutt’ora in corso e il riserbo è massimo in questo momento sull’argomento. La Naval Air Station Sigonella, è una delle installazioni più strategiche del Mediterraneo. Si trova nella piana di Catania, a pochi chilometri dalla città e dall’Etna, ed è una struttura a gestione mista: ospita una forte presenza americana, principalmente della U.S. Navy, insieme a unità di altre forze armate statunitensi e della Nato. Gli americani vi operano come tenant, cioè ospiti, ma di fatto gestiscono gran parte delle attività operative e logistiche. Da quel che è noto, Sigonella ha avuto un ruolo molto marginale nel conflitto in Iran: da qui sono partiti solo i ricognitori teleguidati RQ4 che sono stati impegnati come spie per individuare i posizionamenti dei pasdaran del Golfo. Diverso è il loro impiego sul fronte orientale dell’Europa, in quanto i ricognitori partiti da Sigonella nelle ultime settimane hanno effettuato un’intensa attività di sorveglianza nel Mar Nero, a fronte degli attacchi condotti dai russi contro le navi bulgare e quelle rumene.

Non è la prima volta che nel Mediterraneo scattano gli allarmi droni nelle basi militari: solo poche settimane fa è stato il turno dell’area militare dell’aeroporto di Napoli-Capodichino, chiuso per alcune ore per le verifiche e successivamente riaperto a seguito dell’indagine condotta dai carabinieri. Il velivolo, infatti, era caduto in uno dei centri residenziali ed è stato appurato che non conteneva esplosivo. Nella notte tra giovedì e venerdì, invece, l’allarme è scattato all’aeroporto di Genova: ne sono stati individuati 4 o 5 a est e a ovest del campo dalla torre di controllo che ha deciso di chiudere lo scalo. Del caso è stata informata l’autorità giudiziaria, sul posto è intervenuta la polizia. Durante la sospensione dei voli, un aereo Ita Airways pronto a decollare verso Roma Fiumicino è rimasto sulla pista. La procura di Genova ha deciso di aprire un’inchiesta.