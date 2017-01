Messina, la madre di Ylenia confessa: "Mi vergogno di lei. È un'offesa alle donne"

Ylenia, la ragazza che è stata bruciata viva dal suo ex fidanzato nella notte tra il 7 e l'8 gennaio, continua a difendere il suo ex fidanzato e scrive una lettera contro ilMessaggero.

C'è un video, una foto e una sua prima testimonianza ad inchiodare Alessio, ma nonostante tutto Ylenia lo difende. Ora, la 22enne data alle fiamme con una bottiglietta di benzina si scaglia contro il quotidiano romano e su Facebook scrive: " Schifosi, stanno perdendo il vero assassino che non è mio marito (fidanzato, ndr). Sanno chi è... lo stanno cercando. Mio marito uscirà presto e vedrete il colpevole. La benzina serviva per il motore, lo vedrete presto e vi farete un bell'esame di coscienza" .

Il messaggio scritto da Ylenia è corredato da una serie di insulti che ilMessaggero non ha voluto riportare. Ma la sostanza è sempre la stessa: secondo la 22enne il suo fidanzato Alessio è innocente. Negli ultimi giorni, tra le altre cose, Ylenia ha riempito il suo profilo Facebook di foto con il suo ex compagno e di frasi dolci per lui. Frasi che spesso mostrano come la ragazza sia ossessionata da lui. "Sono pazza di te, ti amo", "Ti farò uscire di lì perché sei innocente", "Sei la mia vita", "Ho il cuore a pezzi ".

Dopo le dichiarazioni, le foto, la lettera di Ylenia, è arrivato il turno della mamma. La donna confessa al settimanale Oggi di aver paura che la figlia possa mettersi nei guai. " Vivo un incubo - si legge sulla rivista -. Ho paura. E poi dico la verità, mi vergogno. Perché la posizione di Ylenia è un'offesa per tutte le donne che hanno subito violenza da un uomo e hanno trovato il coraggio di accusarlo".