Messina, 22enne data alle fiamme dall'ex fidanzato: è gravissima ma lo difende

Ha aperto la porta di casa alle sei di mattina ed è stata colpita da un getto di benzina infuocata lanciato dal suo ex fidanzato.

Ylenia Grazia Bonavera è ricoverata al Policlinico di Messina in condizioni gravissime. La ragazza di 22 anni è stata aggredita dal suo ex fidanzato ieri mattina all'alba. Il giovane è poi riuscito a fuggire ma stamattina si è presentato con l'avvocato alla polizia: Alessio Mantineo, ventiquattrenne, è accusato di tentato omicidio. Dopo avere ammesso ai familiari che a darle fuoco è stato il suo ex, la ragazza però lo difende: "Non è stato lui, avete arrestato un innocente", continua a ripetere dalla sua stanza d'ospedale.

Come riporta Repubblica.it, l'aggressione è avvenuta nel quartiere Bordonaro alla periferia di Messina. La ragazza ha sentito suonare alla porta di casa alle sei del mattino e ha aperto. Si è ritrovata davanti quel giovane con cui aveva avuto una relazione e che aveva lasciato da circa un paio di mesi. Secondo la prima ricostruzione della polizia, il ragazzo le ha subito lanciato contro la benzina e le ha poi dato fuoco, fuggendo via.

A chiamare i soccorsi una parente della ragazza che ha cercato di spegnere le fiamme. Adesso la giovane è ricoverata in una stanza sterile del Policlinico con ustioni gravissime sul 60 per cento del corpo.