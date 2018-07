Il Papa incontra i patriarchi del Medio Oriente: "L'indifferenza uccide"

Papa Francesco è a Bari, insieme ai capi delle comunità cristiane di tutto il Medio Oriente. "L’indifferenza uccide - dice il pontefice - e noi vogliamo essere voce che contrasta l’omicidio dell’indifferenza. Vogliamo dare voce a chi non ha voce, a chi può solo inghiottire lacrime, perché il Medioriente oggi piange, soffre e tace, mentre altri lo calpestano in cerca di potere e ricchezze".

"Su questa splendida regione - prosegue il santo padre - si è addensata, specialmente negli ultimi anni, una fitta coltre di tenebre: guerra, violenza e distruzione, occupazioni e forme di fondamentalismo, migrazioni forzate e abbandono, il tutto - la denuncia di Bergoglio - nel silenzio di tanti e con la complicità di molti. Il Medio Oriente è divenuto terra di gente che lascia la propria terra. E c'è il rischio che la presenza di nostri fratelli e sorelle nella fede sia cancellata, deturpando il volto stesso della regione, perché un Medio Oriente senza cristiani non sarebbe Medio Oriente".

"Siamo giunti pellegrini a Bari - prosegue il Papa - finestra spalancata sul vicino Oriente, portando nel cuore le nostre Chiese, i popoli e le molte persone che vivono situazioni di grande sofferenza. A loro diciamo: 'vi siamo vicini'. Cari fratelli, grazie di cuore per essere venuti qui con generosità e prontezza. E sono tanto grato a tutti voi che ci ospitate in questa città, città dell'incontro e dell'accoglienza".