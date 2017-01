"Ambientalismo fuori controllo". Così Trump aiuterà i colossi dell'auto

Donald Trump ha chiesto alle casa automobilistiche di aumentare la produzione statunitense e rilanciare l'occupazione americana. Nell'incontro alla Casa Bianca con il ceo di General Motors, Mary Barra, quello di Ford, Mark Fields, e l'amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles, Sergio Marchionne, il presidente degli Stati Uniti ha messo in chiaro che vuole vedere nuovi impianti di produzione di auto negli Stati Uniti.

Durante l'incontro alla Casa Bianca con i leader dell'industria automobilistica, Marchionne era seduto proprio vicino a Trump, alla sua sinistra. Alla destra dwel presidente degli Stati Uniti, invece, c'era Mary Barra. "Non sarete lasciati soli" , ha detto il tycoon ai manager auto ribadendo che saranno tagliate le tasse e sarà semplificata la regolamentazione, anche per quanto riguarda i vincoli ambientali. "Diventeremo uno dei Paesi più favorevoli per il business - ha assicurato il presidente degli Stati Uniti - daremo una grande spinta per avere stabilimenti auto e altri stabilimenti" .