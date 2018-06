Attacco di Trump alla Germania: "Paghi di più per la Nato"

Non si sono ancora spenti gli echi delle polemiche che hanno investito il vertice G7 svoltosi in Canada la settimana scorsa ed ecco un nuovo durissimo affondo di Trump contro la Germania.

In un tweet comparso nel profilo ufficiale del Presidente degli Usa si legge: "La Germania paga l'1% (lentamente) del suo Pil alla Nato, mentre noi paghiamo il 4% di un MOLTO più grande Pil. Qualcuno crede che questo abbia senso? Noi proteggiamo l'Europa (che è buono) al costo di grandi perdite finanziarie, e poi veniamo colpiti ingiustamente sul commercio. Il cambiamento sta arrivando!”

Un susseguirsi di attacchi che si sono moltiplicati nelle ultime ore e che seguono le critiche della Cancelliera tedesca Angela Merkel all'atteggiamento del Presidente Usa che ha pesantemente attaccato il Premier canadese Justin Trudeau prima di ritirare l'adesione alla dichiarazione finale del Gruppo dei Sette Grandi.

"Con un tweet di 280 caratteri, il presidente americano Donald Trump ha distrutto la credibilità del G7, per ricostruire la quale ci vorranno anni" ha affermato il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas.

Ma il Capo della Casa Bianca tira dritto per la sua strada ribadendo ancor più forte la dottrina dell'America first. "Gli Stati Uniti pagano quasi l'intero costo della Nato, proteggendo molti degli stessi Paesi che ci derubano sul commercio. L'Ue dovrebbe pagare molto di più per le questioni militari. Ci dispiace ma non possiamo più lasciare che in nostri amici, o nemici, si approfittino di noi nel commercio. Dobbiamo mettere al primo posto il lavoratore americano!".