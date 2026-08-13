Notte di sangue a Trani, 18enne ucciso a coltellate. Il sindaco: “Notizie raccapriccianti”

È finita con un omicidio una rissa scoppiata nella notte a Trani. Cosimo Quagliarella, un ragazzo di 18 anni, originario di Andria, è morto dopo essere stato accoltellato durante uno scontro tra gruppi di giovani avvenuto in piazza Papa Giovanni XXIII.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a fronteggiarsi sarebbero stati due gruppi, uno di Trani e l’altro proveniente da Andria, al quale apparteneva la vittima. Nel corso della rissa il 18enne è stato raggiunto alla schiena da un fendente, che si è rivelato fatale.

Il giovane è stato soccorso e trasportato inizialmente al presidio sanitario di Trani. Sono stati i medici, dopo aver riscontrato sulla schiena una ferita compatibile con quella provocata da un coltello, ad avvisare i carabinieri. A causa della gravità delle sue condizioni, il ragazzo è stato successivamente trasferito all’ospedale di Bisceglie, dove è morto poco dopo per le ferite riportate.

Il sindaco di Andria Giovanna Bruno ha dichiarato: “Siamo genitori e abbiamo figli. Commentare una tragedia simile è oltremodo difficile. Un episodio che rasenta l’inverosimile, se non fosse simile a tanti altri avvenimenti che denotano un imbarbarimento sociale. Come altro lo si può definire? Non conosciamo i dettagli, non abbiamo elementi certi, ma le notizie che circolano sono raccapriccianti. In tutto questo, un giovane figlio di madre non c’è più. Ucciso da follia omicida”.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica della rissa e a individuare le responsabilità per l’accoltellamento mortale.