Report, quale sarà il futuro del programma? Chi potrebbe sostituire Ranucci? Le ipotesi e i nomi

Il caso Ranucci costringe la Rai a correre ai ripari. In vista dell’inizio dei palinsesti autunnali la direzione di rete sta valutando l’ipotesi di sostituire il giornalista alla guida di “Report” con un altro conduttore o addirittura di optare per la messa in onda di soli servizi senza una conduzione. L’arresto e la confessione di Lavitola e le nuove indiscrezioni circolate su Sigfrido Ranucci e il “metodo Report” hanno spinto la Rai a muoversi, ma non prima di aver avuto un riscontro oggettivo sulla vicenda. “Prima la relazione del Comitato etico e poi si vedrà. Non escludiamo nessuna ipotesi”, ha fatto sapere la dirigenza Rai.

Dunque a nove anni di distanza dal passaggio di testimone tra Milena Gabanelli e Sigfrido Ranucci, avvenuto nel 2017, “Report” potrebbe di nuovo cambiare conduttore. Secondo quanto riferito dal Corriere, la decisione non è prevista prima di Ferragosto ma se Ranucci non verrà lasciato al suo posto – ipotesi anche questa al vaglio della Rai – gli scenari possibili potrebbero essere diversi.

Ipotesi interna

La Rai potrebbe seguire lo schema già attuato con la sostituzione di Federica Sciarelli a “Chi l’ha visto”, ovvero far scegliere alla redazione di “Report” il sostituto di Sigfrido Ranucci tra i collaboratori interni. Tra le ipotesi al vaglio della dirigenza di Rai3 ci sarebbe anche quella di affidare la trasmissione a due conduttori, interni o esterni alla Rai, chiamati a dividersi la conduzione e a garantire un maggiore equilibrio, moderandosi a vicenda.

I possibili nomi

Sul fronte dei possibili sostituti, invece, prende quota l’ipotesi di affidarsi a un conduttore già rodato, con Federico Ruffo tra i nomi in pole position grazie al rilancio di “Mi manda RaiTre”. Tra le alternative circolano anche nomi di volti legati a Rai3 come Maria Cuffaro, o un profilo più istituzionale proveniente dal Tg1 come Alessio Zucchini. Sul tavolo, infine, anche la carta dell’outsider: Alberto Nerazzini, già al fianco di Milena Gabanelli a “Report” e più recentemente di Corrado Formigli a“Piazzapulita” su La7.

Senza conduttore

Resta sul tavolo anche l’ipotesi più radicale: rinunciare a un conduttore e trasformare il prossimo “Report” in una serie di inchieste e servizi, lasciando parlare direttamente i contenuti. Una soluzione temporanea che consentirebbe alla Rai di prendere tempo e valutare con maggiore attenzione, in vista della stagione successiva, quale formula adottare per la conduzione.