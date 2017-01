Dossier Buzzfeed, Trump: "Sono germofobico..."

Tempo fa Buzzfeed ha reso pubblico un dossier su presunti rapporti di Donald Trump con la Russia. Rapporti piccanti, a sfondo sessuale. "Scrive un mucchio di spazzatura e la pagherà" , ha detto il presidente eletto rispondendo a una domanda su uno dei suoi ultimi tweet in cui aveva giudicato la diffusione del dossier come propaganda in stile "Germania nazista" . "Credo sia vergognoso - ha poi aggiunto il tycoon - che le agenzie di intelligence abbiano permesso (di uscire) a quelle informazioni false" . Appunto, proprio come accadeva "nella Germania nazista" .

Il documento pubblicato da Buzzfeed è una raccolta di memorie relative a un periodo di alcuni mesi in cui si afferma che i russi hanno prove, nello specifico "registrazioni" , su presunte attività sessuali di Trump in una stanza d'hotel a Mosca. In particolare, i russi saprebbero di un suo desiderio di "dissacrare" un letto dove avevano già dormito gli Obama e di praticare insieme a prostitute una "pioggia dorata" , gioco sessuale durante il quale una o più persone si urinano addosso reciprocamente. L'incontro piccante-trappola, che potrebbe essere stato organizzato proprio dagli 007 russi.