Khan ancora all'attacco: "No alla visita di Trump"

È ancora alta la tensione tra Sadiq Khan e Donald Trump. I due si pizzicano da tempo - fin dalla campagna elettorale del tycoon prima della sua elezione alla Casa Bianca - sul "muslim ban" e la ferma volontà da parte del presidente Usa di vietare l'ingresso sul suolo americano agli islamici a rischio radicalizzazione.

Uno scontro rinfocolato dall'attentato a Londra di sabato scorso, al punto che ora il sindaco della capitale britannica chiede di "vietare" il Regno Unito a Trump. Intervenendo su Channel 4 News ieri sera, Khan ha infatti detto che il presidente americano si sbaglia "su molte cose": " Quando si ha una relazione speciale non è diverso da quando si ha una stretta amicizia: li si sostiene nei momenti difficili ma li si chiama a rispondere dei loro errori ", ha detto il sindaco di Londra, " "Non credo che dovremmo srotolare il tappeto rosso per il presidente degli Stati Uniti in circostanze che vedono le sue scelte politiche in contrasto con tutto ciò che difendiamo ".